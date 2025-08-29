石川の銘酒と郷土の酒肴を愉しむ「呑み比べセット」の提供を開始

株式会社ホテル金沢石川の呑み比べセット

四季折々の素材にこだわった料理を提供する株式会社ホテル金沢（所在地：石川県金沢市堀川新町1-1、総支配人：小嶋 一夫 以下ホテル金沢）は、1階レストラン「DINING TSUZUMI」（ダイニング ツヅミ）にて、石川の地酒と季節の酒肴を組み合わせた「石川の呑み比べセット」を2025年9月1日(月)より1階レストラン「DINING TSUZUMI」にて提供いたします。

石川が誇る三蔵の銘酒を一堂に──。

「石川の吞み比べセット」では、安土桃山の時代より酒造りを続ける老舗「菊姫合資会社（本社：石川県白山市鶴来新町タ8番地）」の銘酒「菊姫 菊」、文政六年創業の「株式会社車多酒造（本社：石川県白山市坊丸町60番地1）」による芳醇な「天狗舞 純米酒 旨醇」、そしてホテル金沢オリジナルの純米大吟醸「ほてる金澤 鼓」。歴史と伝統、そして新しい挑戦が織りなす三種の個性を、心ゆくまで呑み比べいただけます。

さらに、旬の素材を活かし趣向を凝らした酒肴三品をご用意。銘酒との相性を愉しみながら、加賀百万石の豊かな食文化をご堪能ください。

郷土の知恵と旬の妙、三彩の肴で盃を彩る

季節の酒肴3種

■こんか鰯のポテトサラダ

石川の伝統発酵食「こんか鰯」が、ほくほくとしたじゃがいもと出会い、まろやかに溶け合う一品。口に入れた瞬間、芳醇な旨みがじわりと広がり、ポテトのやさしい甘みと重なり合います。発酵特有の奥深いコクが日本酒を呼び、思わず盃が進む味わいです。

■鰻と茶そばの磯辺揚げ

香ばしく揚がった鰻のふっくらとした身に、茶そばの軽やかな香りと海苔の磯の風味が重なり、サクッとした食感のあとに広がるのは濃厚な旨み。仕上げの生姜香るべっこう餡が鰻の脂にほどよいキレを与え、揚げ物とは思えないほど上品で後味爽やか。熱燗にも冷酒にも寄り添う逸品です。

■干し柿とブルーチーズの白和え

しっとりとした干し柿の自然な甘みを、塩気とコクのあるブルーチーズが引き締め、なめらかな豆腐がふんわりと包み込む。ひと口ごとに甘じょっぱい旨みが折り重なり、最後にほんのりとした余韻が鼻先を抜けていきます。和と洋が絶妙に調和する、酒肴の枠を超えた贅沢な一皿です。

歴史ある酒蔵が代々守り抜いてきた技と情熱が育む銘酒、そしてホテル金沢が誇るオリジナルの純米大吟醸。石川が紡いできた伝統と革新が、一堂に揃いました。

一盃ごとに広がる香りや旨みの違いを、旬の素材を生かした酒肴とともに味わえば、日本酒が持つ奥深さと多彩な表情が際立ちます。

伝統と創造が溶け合うひととき──。五感を通して石川ならではの食と酒の魅力をご堪能ください。

■ホテル金沢「石川の呑み比べセット」概要

【提供開始】2025年9月1日(月)

【提供時間】16時00分 ～ 22時00分（最終入店21:30）

【提供場所】ホテル金沢1Fレストラン「DINING TSUZUMI」

【料金】お一人様 2,000円（税込）

【ご予約・お問合せ】

TEL 076-223-1201 （DINING TSUZUMI 受付時間7:00～22:00）

オンライン予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/dining-tsuzumi/reserve?menu_items=68afffe12e2058e3ad9e8d6c

【内容】

・銘酒三撰

「菊姫 菊」、「天狗舞 純米酒 旨醇」、「ほてる金澤 鼓」（ホテル金沢オリジナル 純米大吟醸）

・季節の酒肴三彩

こんか鰯のポテトサラダ 、鰻と茶そばの磯辺揚げ 、干し柿とブルーチーズの白和え

※写真はイメージです。仕入れ等の状況により、内容が変更となる場合がございます。

レストラン内観DINING TSUZUMI （ダイニング ツヅミ）

石川県金沢市堀川新町1番1号 ホテル金沢1階

営業時間：7時00分～22時00分（L.O.21:30）

席数：95席／個室1室（16名様まで可）

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp/tsuzumi

Instagram：https://www.instagram.com/dining_tsuzumi/

Facebook：https://www.facebook.com/diningtsuzumi

ホテル外観ホテル金沢について

【会社概要】

社名：株式会社ホテル金沢

開業：2008年5月1日

所在地：〒920-0849石川県金沢市堀川新町1番1号

総支配人：小嶋 一夫（こじま かずお）

事業内容：ホテル／レストラン／ブライダル事業

HP：https://www.hotelkanazawa.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_kanazawa/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelkanazawa2000