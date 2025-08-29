想定外の災害に想像力で備えよう！

防災カードゲーム「PREP」のプロモーションを開始します

アールシーソリューション株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：栗山章）は、“想定外”の災害に備えるための想像力や柔軟な対応力を育むことを目的に、防災カードゲーム「PREP（プレップ）」を企画・制作し、このたびプロモーションを開始します。

防災カード「PREP」とは

「PREP（プレップ）」は、在宅避難中に起こるさまざまな課題に対して、カードを使って自由な発想で解決策を考え、意見を交わすディベート型の防災カードゲームです。

ゲームを通じて、子どもたちが想像力や柔軟な思考力を育みながら、防災について“自分ごと”として捉えるきっかけを提供します。

本ゲームは、日本大学理工学部松野研究室が開発した避難所生活アプリ「避難所生活Q」に、当社が技術協力を行ったご縁から、2024年に同大学で開催された「シリアスゲームジャム9（SGJ9）」に参加することとなり、当社社員（当時は入社直前の新入社員）が防災をテーマにしたカードゲーム「ソナエタ！」を提案したことをきっかけに生まれました。イベント後、関係者から商品化の可能性を評価され、社内で検討を重ね、当社のスマートフォンアプリ「PREP」のコンセプトを共有してプロトタイプを制作しました。

制作には、監修・国崎信江氏（株式会社危機管理教育研究所）、イラストレーター・大木裕子氏、当社オリジナル防災・減災コミック「ゆれくる遊撃隊」に関わっていただいた株式会社二葉企画様にご協力いただきました。現在は講演会や学生向けワークショップなどを通じて紹介を進めています。





防災カードゲーム「PREP」の講演やワークショップに関するお問い合わせ

アールシーソリューション株式会社 事業推進室

お問い合わせURL：https://www.rcsc.co.jp/contact-rc

基本情報

アールシーソリューション株式会社

2002年8月設立。2010年11月、緊急地震速報通知アプリ『ゆれくるコール』リリース。2011年10月、降水予測アプリ『あめふるコール』、2014年10月、訪日外国人旅行者向けの災害時情報提供アプリ『Safety tips』、2018年から多言語災害情報配信サービス『防災クラウド』の運用を開始。2023年10月には事業継続マネジメント支援アプリケーション『BCP-PREP』をリリース。IT を活用して社会の安心に貢献するシステム開発に取り組んでいる。