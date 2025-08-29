リスクマネジメントのプロ、日本大学 岡田教授に聞く生命保険と共済の違い、賢い選び方とは？ー「専門家インタビュー」第2弾を公開

株式会社モニクルフィナンシャル

株式会社モニクルフィナンシャル（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：原田慎司）は、当社が運営する、保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』（https://hokencospa.jp/）において、保険の専門家から学ぶ「専門家インタビュー」の第2弾として、日本大学 岡田太教授のインタビューを公開しました。

■「専門家インタビュー」概要

「専門家インタビュー」は、ほけんのコスパ編集部が教育機関や研究機関の方に保険にまつわるお話を伺うインタビューコンテンツです。保険業界のこれからや、保険の仕組み、専門家が考える保険の選び方など、保険について考えるきっかけとなるような内容をお届けしています。

「専門家インタビュー」第2弾

「専門家インタビュー」の第2弾では、リスクマネジメントの専門家である日本大学 岡田太教授をお招きし、お話を伺いました。今回のテーマは「生命保険と共済」です。共済の成り立ちや、それぞれのメリット、そして自分に合った保険を見つける方法について、リスクマネジメントの観点も踏まえお話いただいています。

https://hokencospa.jp/feature-groups/expert-interview/features/futoshi_okada

＜日本大学 商学部 岡田 太教授＞

保険、共済、リスク・マネジメントを専門とし、この分野における第一人者。 1999年から日本大学商学部に着任し、2017年より教授を務めている。 また、日本保険学会や日本協同組合学会の理事、常任理事を歴任するなど、研究活動と並行して学会運営にも深く貢献。 著書には『はじめて学ぶリスクと保険』（共著）などがあり、アカデミックな知識を社会に広めることにも力を入れている。

■ほけんのコスパについて

『ほけんのコスパ』は、オンラインで保険の比較・見積から申込まで無料サポートするサービスです。今後も、モニクルグループで培ったテクノロジー、デジタルマーケティングノウハウを活かし、お客さま一人ひとりが自分のリスクを見極め、適切に備える保険商品を選ぶことができる環境の実現を目指してまいります。

