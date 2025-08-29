【全国調査】火災保険・地震保険に入っている？年間保険料は？47都道府県別のアンケート調査結果を発表！



フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「防災の日」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

アンケート内容

火災保険・地震保険に加入していますか？

火災保険・地震保険の年間保険料は？（5年10年など、まとめ払いをしている方は年額に直して回答してください）

47都道府県の火災保険・地震保険の年間保険料ランキング

第1位 熊本県 48,302円

第2位 福島県 48,070円

第3位 徳島県 47,966円

第4位 茨城県 45,263円

第5位 東京都 44,762円

第6位 山梨県 44,651円

第7位 静岡県 44,462円

第8位 香川県 44,211円

第9位 三重県 43,125円

第10位 大分県 42,542円

第11位 神奈川県 42,500円

第12位 島根県 42,250円

第13位 新潟県 41,754円

第14位 愛媛県 41,538円

第15位 埼玉県 41,194円

第16位 兵庫県 38,919円

第17位 千葉県 38,793円

第18位 岡山県 38,600円

第19位 京都府 38,491円

第20位 栃木県 38,444円

第21位 高知県 38,000円

第22位 和歌山県 37,778円

第23位 鳥取県 37,073円

第24位 宮城県 36,875円

第25位 長野県 36,607円

第26位 大阪府 36,557円

第27位 群馬県 36,481円

第28位 宮崎県 36,429円

第29位 愛知県 36,271円

第30位 岐阜県 36,122円

第31位 秋田県 36,047円

第32位 滋賀県 35,932円

第33位 青森県 35,200円

第33位 石川県 35,200円

第35位 福井県 35,091円

第36位 長崎県 34,884円

第37位 富山県 34,717円

第38位 山形県 34,651円

第39位 佐賀県 34,348円

第40位 奈良県 34,333円

第41位 山口県 32,609円

第42位 福岡県 32,338円

第43位 北海道 31,964円

第44位 鹿児島県 30,000円

第45位 広島県 29,420円

第46位 岩手県 28,298円

第47位 沖縄県 26,389円

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、熊本県が第１位となりました。

全国平均は37,988円で、第21位・高知県と第22位・和歌山県との間の数値です。また、1万円以上3万円未満と回答した人が一番多い結果となりました。「(わからない/答えたくないとの回答を除く)

47都道府県の平均火災保険・地震保険の年間保険料の回答割合は以下のとおりです。

【47都道府県 火災保険・地震保険の年間保険料回答一覧】

1万円未満：10%

1万円以上3万円未満：25%

3万円以上5万円未満：13%

5万円以上7万円未満：8%

7万円以上9万円未満：3%

9万円以上11万円未満：4%

11万円以上：2%

わからない / 答えたくない：35%

また、47都道府県で回答数の多かった、火災保険・地震保険の加入状況は以下のとおりです。

【47都道府県 火災保険・地震保険の加入状況ランキング】



202508kasai2



火災保険・地震保険両方に加入：52％

火災保険にのみ加入：27％

その他：3％

どちらも入っていない：18％

加入状況としては、「火災保険・地震保険両方に加入」が最も多い回答となりました。

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

▼アンケート記事の全文はこちら▼

https://47life.fukoku-life.co.jp/feature/10963/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prwire&utm_campaign=47life

47Life（よんなならいふ）について

https://47life.fukoku-life.co.jp/

47Lifeは、皆さまの生活に寄り添ったお金の情報をフコク生命がお届けするメディアです。

47は「47都道府県」を、Lifeは皆さまの「生活」を表します。

就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

たとえば引っ越しや出産など人生の転機で湧く疑問の解消に、友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

フコク生命について

https://www.fukoku-life.co.jp/

フコク生命は、2023年で創業100周年を迎えた生命保険会社です。

創業以来、保険会社ならではの互いに助け合う”相互扶助”という考え方で人と人とのつながりを大切にしてきました。

フコク生命はこれからも、「お客さま基点」という価値観のもと、もし、自分がお客さまだったら･･･を常に考えながらお客さまが心から安心できるサービスをお届けしてまいります。