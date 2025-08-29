【全国調査】火災保険・地震保険に入っている？年間保険料は？47都道府県別のアンケート調査結果を発表！
フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。
この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「防災の日」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。
アンケート内容
火災保険・地震保険に加入していますか？
火災保険・地震保険の年間保険料は？（5年10年など、まとめ払いをしている方は年額に直して回答してください）
47都道府県の火災保険・地震保険の年間保険料ランキング
第1位 熊本県 48,302円
第2位 福島県 48,070円
第3位 徳島県 47,966円
第4位 茨城県 45,263円
第5位 東京都 44,762円
第6位 山梨県 44,651円
第7位 静岡県 44,462円
第8位 香川県 44,211円
第9位 三重県 43,125円
第10位 大分県 42,542円
第11位 神奈川県 42,500円
第12位 島根県 42,250円
第13位 新潟県 41,754円
第14位 愛媛県 41,538円
第15位 埼玉県 41,194円
第16位 兵庫県 38,919円
第17位 千葉県 38,793円
第18位 岡山県 38,600円
第19位 京都府 38,491円
第20位 栃木県 38,444円
第21位 高知県 38,000円
第22位 和歌山県 37,778円
第23位 鳥取県 37,073円
第24位 宮城県 36,875円
第25位 長野県 36,607円
第26位 大阪府 36,557円
第27位 群馬県 36,481円
第28位 宮崎県 36,429円
第29位 愛知県 36,271円
第30位 岐阜県 36,122円
第31位 秋田県 36,047円
第32位 滋賀県 35,932円
第33位 青森県 35,200円
第33位 石川県 35,200円
第35位 福井県 35,091円
第36位 長崎県 34,884円
第37位 富山県 34,717円
第38位 山形県 34,651円
第39位 佐賀県 34,348円
第40位 奈良県 34,333円
第41位 山口県 32,609円
第42位 福岡県 32,338円
第43位 北海道 31,964円
第44位 鹿児島県 30,000円
第45位 広島県 29,420円
第46位 岩手県 28,298円
第47位 沖縄県 26,389円
47Life編集部からコメント
今回のアンケートでは、熊本県が第１位となりました。
全国平均は37,988円で、第21位・高知県と第22位・和歌山県との間の数値です。また、1万円以上3万円未満と回答した人が一番多い結果となりました。「(わからない/答えたくないとの回答を除く)
47都道府県の平均火災保険・地震保険の年間保険料の回答割合は以下のとおりです。
【47都道府県 火災保険・地震保険の年間保険料回答一覧】
1万円未満：10%
1万円以上3万円未満：25%
3万円以上5万円未満：13%
5万円以上7万円未満：8%
7万円以上9万円未満：3%
9万円以上11万円未満：4%
11万円以上：2%
わからない / 答えたくない：35%
また、47都道府県で回答数の多かった、火災保険・地震保険の加入状況は以下のとおりです。
【47都道府県 火災保険・地震保険の加入状況ランキング】
火災保険・地震保険両方に加入：52％
火災保険にのみ加入：27％
その他：3％
どちらも入っていない：18％
加入状況としては、「火災保険・地震保険両方に加入」が最も多い回答となりました。
