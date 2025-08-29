【全国調査】火災保険・地震保険に入っている？年間保険料は？47都道府県別のアンケート調査結果を発表！

フコク生命は、生活に寄り添ったお金の情報メディア「47Life(よんななライフ)」において、就職や結婚、老後など身近なライフイベントに関する疑問が解消できる記事や、47都道府県別のお金に関するアンケート結果を公開しています。

この度、47都道府県の20代～50代の男女100名ずつに「防災の日」に関するアンケートを実施し、調査結果を発表いたしました。

 

アンケート内容

火災保険・地震保険に加入していますか？

火災保険・地震保険の年間保険料は？（5年10年など、まとめ払いをしている方は年額に直して回答してください）

 

47都道府県の火災保険・地震保険の年間保険料ランキング

1位　熊本県　48,302

2位　福島県　48,070

3位　徳島県　47,966

4位　茨城県　45,263

5位　東京都　44,762

第6位　山梨県　44,651円

第7位　静岡県　44,462円

第8位　香川県　44,211円

第9位　三重県　43,125円

第10位　大分県　42,542円

第11位　神奈川県　42,500円

第12位　島根県　42,250円

第13位　新潟県　41,754円

第14位　愛媛県　41,538円

第15位　埼玉県　41,194円

第16位　兵庫県　38,919円

第17位　千葉県　38,793円

第18位　岡山県　38,600円

第19位　京都府　38,491円

第20位　栃木県　38,444円

第21位　高知県　38,000円

第22位　和歌山県　37,778円

第23位　鳥取県　37,073円

第24位　宮城県　36,875円

第25位　長野県　36,607円

第26位　大阪府　36,557円

第27位　群馬県　36,481円

第28位　宮崎県　36,429円

第29位　愛知県　36,271円

第30位　岐阜県　36,122円

第31位　秋田県　36,047円

第32位　滋賀県　35,932円

第33位　青森県　35,200円

第33位　石川県　35,200円

第35位　福井県　35,091円

第36位　長崎県　34,884円

第37位　富山県　34,717円

第38位　山形県　34,651円

第39位　佐賀県　34,348円

第40位　奈良県　34,333円

第41位　山口県　32,609円

第42位　福岡県　32,338円

第43位　北海道　31,964円

第44位　鹿児島県　30,000円

第45位　広島県　29,420円

第46位　岩手県　28,298円

第47位　沖縄県　26,389円

 

47Life編集部からコメント

今回のアンケートでは、熊本県が第１位となりました。

全国平均は37,988円で、第21位・高知県と第22位・和歌山県との間の数値です。また、1万円以上3万円未満と回答した人が一番多い結果となりました。「(わからない/答えたくないとの回答を除く)

 

47都道府県の平均火災保険・地震保険の年間保険料の回答割合は以下のとおりです。

 

47都道府県　火災保険・地震保険の年間保険料回答一覧】

1万円未満：10%

1万円以上3万円未満：25%

3万円以上5万円未満：13%

5万円以上7万円未満：8%

7万円以上9万円未満：3%

9万円以上11万円未満：4%

11万円以上：2%

わからない / 答えたくない：35%

 

また、47都道府県で回答数の多かった、火災保険・地震保険の加入状況は以下のとおりです。

 

47都道府県　火災保険・地震保険の加入状況ランキング】


202508kasai2

 

火災保険・地震保険両方に加入：52％

火災保険にのみ加入：27％

その他：3％

どちらも入っていない：18％

 

加入状況としては、「火災保険・地震保険両方に加入」が最も多い回答となりました。

 

47Lifeでは、毎月皆さまの生活に寄り添ったお金をテーマにした記事を公開しています。

友人や家族との話のネタに、ぜひ活用してください。

皆さまがより豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。今後もより良い情報発信に努めてまいります。

 

