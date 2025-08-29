音楽配信代行サービス「narasu」が「彩澄しゅお」「彩澄りりせ」に対応開始！

株式会社ローディアム

株式会社ローディアム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松坂祐弥）が提供する音楽配信代行サービス「narasu（ナラス）」は、株式会社AHSが提供する「彩澄しゅお」「彩澄りりせ」を用いた楽曲配信が可能となりました。

・新たに対応したキャラクター

・彩澄しゅお

「Synthesizer V 2 AI 彩澄しゅお」は、声優「櫻井海亜」の声を元に制作した、

ウィスパーな少女を思わせる声が特徴のSynthesizer V 2専用歌声データベース

です。

ボーカルスタイル機能を用いることで、息づかいを感じさせるアンニュイな表現から、

途切れるような表現など、かわいらしさを残したまま多彩な歌唱が可能です。

多言語での歌唱にも対応しています。

【キャラクター プロフィール】

「彩澄しゅお」は、ぴた声シリーズのキャラクターとして誕生した10歳の女の子です。

「彩澄りりせ」の妹で、お姉ちゃんのことが大好き。





・彩澄りりせ

「Synthesizer V 2 AI 彩澄りりせ」は、声優「本宮佳奈」の声を元に制作した、

芯の通った抜けの良い声が特徴のSynthesizer V 2専用歌声データベースです。

ボーカルスタイル機能を用いることで、アイドル的なかわいい声から、ポップスに

最適なクールで通る歌声、さらにはオペラティックに朗々と歌い上げる表現も可

能です。多言語での歌唱にも対応しています。

【キャラクター プロフィール】

「彩澄りりせ」は、ぴた声シリーズのキャラクターとして誕生した16歳の女の子です。

「彩澄しゅお」のお姉さんで、しゅおのことをとてもかわいがっています。

今回の追加により、合計で107種類のボイスバンクおよびキャラクターが「narasu」にてご利用いただけるようになりました。

対象のキャラクターについては、利用許諾の取得は不要であり、キャラクター名や二次創作によるデザインを用いたオリジナル楽曲の配信が可能です。

利用可能なボイスバンクやキャラクターの詳細は、以下ページよりご確認いただけます。

https://narasu.jp/lp/vocalo/#list

今後も「narasu」では、さらに多くの音声合成ソフトやボイスバンクへの対応を予定しております。今後の展開にもぜひご期待ください。

・「narasu（ナラス）」サービス概要

SpotifyやApple Musicなどの音楽配信ストアへ、楽曲の登録を代行するサービスです。

楽曲は何曲でも無制限に配信でき、プロ・アマを問わず音楽を愛する全てのアーティストが、自らの楽曲をより手軽に世界へ向けて発信する機会を提供しています。

活動のスタンスに合わせて柔軟に選べる料金プランを2種類用意しており、国内初のサブスクリプション型（月額定額制）で無制限に配信できる「配信し放題プラン」と、リリースタイミングに合わせて1回のみ料金を支払う「1回払いきりプラン」があります。「1回払いきりプラン」は更新料不要の払いきり価格となっており、楽曲配信を手軽に始めたい方にピッタリのプランです。

また、YouTubeで自身の楽曲が利用された際に収益化につなげる「YouTubeマネタイズサービス」や、楽曲の著作権登録を申請できる「著作権管理サービス」も提供しています。

narasuはアーティストのフレキシブルな活動をサポートします！

サイト名：「narasu（ナラス）」

公式サイト：https://narasu.jp/

X：https://x.com/narasu_jp

Instagram：https://www.instagram.com/narasu_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@narasu_jp

note：https://note.com/narasu_jp/

サービス：音楽配信代行サービス

料金プラン：配信し放題プラン（月額\110）および

1回払いきりプラン（シングル（1曲）：\2,860／アルバム（2曲以上）：\5,500）

収益還元率：90％

配信エリア：180ヵ国以上

配信ストア：Spotify / Apple Music / iTunes Store / Amazon Music Unlimited / Amazonデジタルミュージックストア / Prime Music / AWA / 楽天MUSIC / YouTube Music / TikTok / Facebook・Instagramミュージックスタンプ / QQ Music

上記をはじめとする、49ストア

※順次、新規配信ストアが追加されます。詳細情報は以下のページをご覧ください。

https://narasu.jp/client/static/store-detail

・株式会社ローディアムについて

2005年、「Make better by design」をミッションとしたデザイン会社として生まれる。

創造力に溢れた自由な発想と高い技術力によって、WEBデザイン事業及びグラフィックデザイン事業を展開しつつ、2015年からシステム開発事業を精力的に展開。2017年、音楽配信に特化した配信楽曲流通管理システム「C-MAP」を開発、株式会社massenextと事業提携し、同社が運営する音楽配信エージェントサイト「ZULA」にカスタマイズした「Zu-MAP」として提供、運用を開始し本格的に音楽配信事業に進出する。

2020年12月8日、国内初のサブスク型音楽配信代行サービス「narasu（ナラス）」のサービス提供を開始して以降、音楽の可能性を広げるためのサポートにも精力的に取り組んでいる。その一つとして、アーティストや作詞作曲家の楽曲を著作権管理団体に管理委託し、著作権印税を分配する音楽出版事業も展開。楽曲の管理を通じて作品の価値を最大限に引き出し、権利者の収益につなげるためのサポートも行なっている。

社名 ：株式会社ローディアム

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F

代表者 ： CEO 松坂 祐弥

事業内容：音楽配信事業 / 音楽出版事業 / システム開発 / 映像配信事業 他

設立日 ：2005年7月20日

HP：https://roudiam.co.jp/