CHN元素分析装置調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
CHN元素分析装置とは、有機・無機試料に含まれる炭素（C）、水素（H）、窒素（N）の各元素含有量を高精度かつ迅速に測定するための分析機器である。本装置は試料を高温燃焼または熱分解し、生成した気体を検出器により分析することで各元素の定量を行う。化学、製薬、環境、材料、食品、農業など、定性・定量の両観点から物質特性を把握する必要のある多様な分野で活用されており、特に有機化合物の組成分析、汚染物質の特定、生分解性材料の評価、肥料・飼料の栄養価測定などにおいて不可欠なツールとなっている。近年は自動化・マルチサンプル処理の機能が向上し、分析精度・処理効率・操作性の三拍子を兼ね備えた高性能化が進んでいる。
CHN元素分析装置の市場は、環境規制の強化と高付加価値材料の研究開発加速により、安定的かつ継続的な需要を示している。特にグリーン化学やバイオマス燃料、リサイクル素材の分析ニーズが高まる中、元素組成の正確な把握が求められており、分析機器への依存度は年々高まっている。また、大学・研究機関だけでなく、製薬・化学メーカー、第三者検査機関などでも活用が広がっており、市場の裾野は徐々に拡大している。一方で、装置単体の需要だけでなく、消耗品・メンテナンス・データ解析ソフトウェアといった周辺サービスも一体化した「トータルソリューション」の提供が求められる傾向にある。こうした構造変化により、単純な装置販売から継続的な顧客支援型ビジネスへの転換が進みつつある。
CHN元素分析装置業界は、高度な技術力と長年のアプリケーション蓄積を持つ少数のグローバル企業が市場の中心を担っている。一部の大手分析機器メーカーは、装置の設計・製造だけでなく、分析手法の標準化や規格対応、カスタマイズ対応まで含めた包括的なサービス体制を構築している。一方、中堅・新興企業は、ニッチ用途への特化や、装置のモジュール化・小型化といった技術革新により差別化を図っている。この業界においては、技術信頼性とユーザーサポートの充実度がブランド競争力を左右する要因となっており、特に理化学研究分野では「信頼性」「再現性」「保守対応」の3要素が導入判断に強く影響を与えている。また、地域ごとに認証制度や分析規格が異なるため、ローカライズされた機能設計やサポート体制の構築も事業展開において重要である。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルCHN元素分析装置市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.8%で、2031年までにグローバルCHN元素分析装置市場規模は1.2億米ドルに達すると予測されている。
図. CHN元素分析装置世界総市場規模
図. 世界のCHN元素分析装置市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、CHN元素分析装置の世界的な主要製造業者には、Elementar、LECO、EuroVectorなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約46.0%の市場シェアを持っていた。
CHN元素分析装置市場の主な推進要因は、「研究開発の高度化」「環境・規制対応の厳格化」「持続可能性指向の社会的要請」にある。今後もバイオマス、カーボンニュートラル素材、代替エネルギーなど新素材分野の進展に伴い、分析対象の多様化と高精度化が同時に求められるようになる。そのため、従来の単機能型装置から、他元素との複合分析やAIによる自動判定支援機能を統合したスマート分析装置への進化が期待される。また、クラウド連携やリモートモニタリングといったDX（デジタルトランスフォーメーション）との融合も視野に入っており、分析装置業界全体が「知能化」へと向かう中、CHN元素分析装置もその一翼を担う存在として重要性を増していくと考えられる。
レポート概要
タイプ別セグメント：
GC Chromatography
Frontal Chromatography
Adsorption-Desorption
用途別セグメント：
Energy
Chemical Industry
Environmental
Agriculture
Food
Others
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
