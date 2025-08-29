韓国の人気クリエイターが手掛けた『ハグシテ！どうぶつマンション』2025年9月2日 日本正式リリース
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328317&id=bodyimage1】
韓国のゲーム開発会社studio806（スタジオ806）は、韓国で人気を集めるクリエイターBooodrami氏との公式ライセンス契約に基づき開発したスマートフォン向け新作ゲーム『ハグシテ！どうぶつマンション』を、2025年9月2日に日本で正式リリースいたします。
ただいまApp StoreおよびGoogle Play Storeにて事前登録を受け付けております。
・Google Play Store: https://tr.ee/VsR1Gk
・App Store: https://tr.ee/8OwpjR
『ハグシテ！どうぶつマンション』は、都会から遠く離れた森の奥にひっそりと建つ不思議なマンションを舞台に、どこか独特で愛らしいどうぶつ住民たちと共に過ごす癒し系ヒーリング＋ミステリーゲームです。
プレイヤーは奇妙な招待状を受け取り、このマンションの管理所長として新たな日常を始めることになります。住民たちの依頼を聞きながら部屋を整えていくと、やがて“マンションの主”であり、かくれんぼの達人でもある「ハグシテ氏」の存在に迫っていきます。果たして本物のハグシテ氏はどこにいるのでしょうか。
本作の最大の特徴は、“そっくりなアイテム同士をハグさせる”ことで新たなアイテムが誕生する「ハグ」システムです。
誕生したアイテムを使って部屋を掃除したり飾り付けたりしながら、マンション全体を少しずつ整えていくことができます。
さらに本作には謎解きの要素も盛り込まれており、住民の部屋を整えるたびに“ハグシテ氏”そっくりのものが現れます。その中から本物を探し出す過程は、癒しの中にちょっとした緊張感と発見の喜びを与えてくれます。
住民キャラクターたちは、ラフなタッチのドット風デザインで描かれ、ユーモラスで温かいやり取りを見せます。子どもカタツムリが10点のテストを返されても大人カタツムリは「ヨクデキマシタネ」と褒めたり、チラシを見せてメニューを選ばせているようで実はすでにピザを注文しているという、日常の小さな笑いに満ちています。
マンションの1階や屋上、公園、噴水、花壇、ピクニックエリアまで幅広くカスタマイズでき、スキンやコスチュームを駆使して自分だけの空間を作り上げることが可能です。
韓国で数多くの支持を得ているBooodrami氏のキャラクター表現をベースに制作された本作は、シンプルで親しみやすいながらも独特の魅力を放っています。studio806は「日本の皆さまにも“ハグ”が生み出す不思議で温かい体験を届けたい」とコメントしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328317&id=bodyimage2】
配信元企業：STUDIO806
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328317&id=bodyimage2】
