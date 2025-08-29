国内最大級のアートフェスティバル「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」のライブステージでドローン空撮を技術提供

株式会社セキド

株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、2025年10月10日（金）から10月13日（月・祝）にかけて東京・天王洲で開催される「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」において、初日ライブステージの映像演出でドローン空撮を担当いたします。

本ライブは、Nujabesが創設したHydeout Productionsのサブレーベル「Tribe」がキュレーションし、開催します。Nujabes Metaphorical Ensemble（DJ SET）、Sonart（Kose Noriko × Ryow a.k.a. Smooth Current）、Tribe Sampler Collective、DJ Quietstormらが出演します。さらにNujabesの名曲「Other Side of Phase」を収録した12インチレコードのジャケットを手がけたアーティスト・山口歴ならびに彼が率いるアートコレクティブ GOLD WOOD ARTWORKSとNujabes Metaphorical Ensembleのコラボレーションライブ「Nujabes Metaphorical Ensemble DJ SET × 山口歴 (GOLD WOOD ARTWORKS)」が実現し、音楽とアートが交差する特別なステージが展開され、会場では臨場感あふれるドローンの空撮映像をリアルタイムでご覧いただけます。

MEET YOUR ART FESTIVAL 2025 概要

2025年10月10日（金）から10月13日（月・祝）までの4日間、東京・天王洲エリアで開催する「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」は、アートを軸に、音楽・ファッション・ライフスタイルなどの隣接するカルチャーを一堂に会することで、領域を越えた交差を生み出すことを目指す、領域横断型のアートフェスティバルです。

初日のライブは、Hydeout Productionsのサブレーベル「Tribe」がキュレーションを担当し、Nujabes Metaphorical Ensemble（DJ SET）やSonart（Kose Noriko × Ryow a.k.a. Smooth Current）らが出演します。さらに、山口歴率いる「GOLD WOOD ARTWORKS」とのコラボレーションにより、音楽とアートが融合する特別なステージが繰り広げられます。

セキドでは、ライブ全体を通してドローン空撮映像を複数回投影し、水辺や空からの視点を融合させることで、会場全体を包み込む立体的で没入感あふれるライブ体験を提供します。当ライブステージは全編無料で入場／観覧いただけます。運河沿いの特別なシチュエーションで開催される特別なパフォーマンスに加え、MEET YOUR ART FESTIVAL 2025の多様なコンテンツをぜひお楽しみください。

Live Stage Curated by "Tribe" from Hydeout Productions 開催概要

■日時：2025年10 月10日（金）17:00- 22:00

■会場：MEET YOUR ART FESTIVAL 2025会場内ライブステージ「T-LOTUS M」

■出演：

Nujabes Metaphorical Ensemble DJ SET × 山口歴 (GOLD WOOD ARTWORKS)

Sonart（Kose Noriko × Ryow a.k.a. Smooth Current）

Tribe Sampler Collective

DJ Quietstorm

Drone Collaboration with SEKIDO Co., Ltd.

■チケット：観覧無料

※入場および観覧は無料ですが、当日の状況により入場制限を設ける場合がございます。また、天候などの影響によりイベントが中止となる場合もございます。

※ライブ当日は、ライブステージおよびマーケットエリアにはどなたでもご入場いただけますが、アートエリアは終日内覧会となります。アートエキシビションやアートフェアの観覧は、翌日以降にご来場いただきますようお願い申し上げます。

■公式サイト：https://avex.jp/meetyourart/festival/

【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、現在は東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、次世代農業関連技術・製品の研究・開発を進めています。

これまでに全国で1,950回以上のセミナー・イベントを開催し、延べ21,000名以上の方にご参加いただいています。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［PGYTECH JAPAN 公式サイト］

https://pgytech-japan.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

（受付時間：平日 11:00～17:00）