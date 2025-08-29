【ザ・リッツ・カールトン沖縄】新総支配人に、国際的ラグジュアリーホテル業界での豊富な経験を持つサム・チアが就任

マリオット・インターナショナル総支配人：サム・チア

2025年7月1日より、ザ・リッツ・カールトン沖縄（所在地：沖縄県名護市喜瀬1343-1）の総支配人にサム・チアが着任したことをお知らせいたします。

サムは、世界的ラグジュアリーホテルブランドにおいて、約20年にわたりホテル運営ならびにセールス＆マーケティングの分野で卓越した実績を築いてきた、国際的な視野を持つホスピタリティリーダーです。その幅広い専門知識を活かし、これまで数々のラグジュアリーホテルにおいて顧客満足度の向上とブランド価値の強化に大きく貢献してきました。特に「地域社会の歴史や文化を大切にし、他では味わえない、お客様の記憶に残る特別で上質な体験を、真心を込めてお届けする」ことを第一に考え積極的かつ真摯な姿勢で取り組む姿勢は、業界内でも高く評価されており、これまでに数多くの栄誉ある賞を受賞しています。

■就任にあたってのメッセージ

このたび、ザ・リッツ・カールトン沖縄の総支配人に着任できたことを大変光栄に思っております。豊かな自然と文化に恵まれた沖縄で、心温まるサービスを通じて、お客様に忘れられないひとときをお届けできることを楽しみにしています。

ザ・リッツ・カールトン沖縄は、2024年の客室リノベーションに続き、2026年にはレストランやホテル施設の大規模な改装を予定しています。ホテルとして進化の時を迎えるこの大切なタイミングで、成長の旅路に携われることに今から胸が高鳴る思いです。ザ・リッツ・カールトンならではの洗練されたサービスを提供するだけでなく、沖縄の伝統を称え、魅力を世界に発信しながら、地域社会への貢献にも力を入れてまいります。沖縄の皆さま、そしてゲストの皆さまとともに、より豊かな未来を築いていけることを心から楽しみにしております。

■総支配人｜サム・チア プロフィール

2007年ラグジュアリーホテル業界においてキャリアを開始、カペラ・シンガポール、セントレジス・シンガポール、カペラ・ホテル・グループ・アジアなど、世界的ラグジュアリーホテルブランドにて要職を歴任後2018年にセントレジス・バンコクに着任。数々のリーダーシップポジションを経て、2021年にホテルマネージャーに就任以降、卓越したマネジメントとサービス品質の向上への取り組みにより、セントレジス・バンコクは2023年Conde Nast Traveler誌にて「東南アジアで最高のホテル」および「タイ第1位」に選出され、2024年DestinAsian誌の読者投票にて「タイのベストホテル」トップ3入りを果たし、2025年Forbes Travel Guideにて「VERIFIED(TM) Responsible Hospitality」認定を受け、国際的な評価を獲得。 サムは3年連続で名誉ある業界賞を獲得する上で決定的な役割を果たし、ホテルを地域随一の施設として位置付けました。またリーダーとして、アジアの最も競争の激しい市場において戦略的成長、ブランド価値の向上、商業的成功を推進しました。

■新体制による唯一無二のおもてなし

サムは、運営面だけでなくリーダーシップ育成にも情熱を注いでおり、エグゼクティブ開発プログラムの指導者としても積極的に活動しています。「学びを継続することが、個人の能力向上と組織全体の成長につながる」との信念のもと、次世代のリーダーと組織の育成にも力を入れてまいります。

またこのたび、サム同様に国際経験と高い専門性を備えた新メンバー、宿泊部長ジェームズ・ ホン、料飲部長オルナート・ピラオ、そして、副総支配人-セールス＆マーケティング部 田中基規がそれぞれ着任、運営体制を強化いたしました。サムのリーダーシップによる新体制のもと、ザ・リッツ・カールトン沖縄はより一層のサービス品質の向上と世界水準のホスピタリティの提供を目指し、 皆さまに心に残る滞在体験をお届けしてまいります。

●ザ・リッツ・カールトン沖縄について

沖縄本島北部“やんばる”の緑に囲まれた高台に建つ「ザ・リッツ・カールトン沖縄」は、都会の喧騒を離れた“ラグジュアリーゴルフ&スパリゾート”です。首里城の赤瓦と白い城壁、また古来より“聖地”とされ崇められてきた水の湧き出る場所をモチーフとした館内は、静けさと安らぎに満ちており、２０２４年末にリニューアルを完了したゲストルームからはエメラルドグリーンに輝く東シナ海や「かねひで喜瀬カントリークラブ」のコースを眺めることができます。琉球文化が息づき、訪れる人を温かく迎え入れる場所「城（グスク）」、礼を重んじ礼を守ってきた琉球の人々が大切にしてきたおもてなしの精神「迎恩（ケイオン）」、そして、沖縄が誇る豊かな「自然」を感じられる寛ぎの空間で、洗練されたパーソナル・サービスをご提供いたします。

・ホテル名 ：ザ・リッツ・カールトン沖縄

・開業日：2012年5月28日

・総支配人：サム・チア

・所在地：〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬1343-1

・TEL： 代表0980-43-5555

・客室数：全97室 (2024年末全客室リノベーション完了)

・SNS： Instagram(https://www.instagram.com/ritzcarltonokinawa/)

・公式サイトはこちら(https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/okarz-the-ritz-carlton-okinawa/overview/)