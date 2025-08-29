亀の井ホテル 鳥羽 「至福の美味旅」 9/1よりビュッフェリニューアル！





亀の井ホテル 鳥羽（所在地：三重県鳥羽市安楽島町、支配人：渡辺順一、以下当ホテル）は、2025年９月1日（月）よりビュッフェメニューをリニューアルし、夕食に「松阪牛しゃぶしゃぶ」、朝食に「ボイルズワイガニ」を期間限定で提供いたします。この特別な美食体験を楽しめる宿泊プランの予約を現在受け付けています。

三重県は、古来より「御食つ国（みけつくに）」と呼ばれ、特に当ホテルが位置する伊勢志摩地域は、海の幸や山の幸が豊富な「食の宝庫」として知られています。今回のリニューアルでは、この恵まれた地の食材を活かし、「至福の美味旅」をテーマにした贅沢なメニューを揃えました。

夕食ビュッフェ：とろけるような「松阪牛のしゃぶしゃぶ」をライブキッチンで

夕食には、日本三大和牛の一つである「松阪牛のしゃぶしゃぶ」をライブキッチンで提供します。ビュッフェで松阪牛が楽しめるのは、三重県内で稀少です。様々な部位を用意し、三重県産のマイヤーレモンを使ったまろやかなポン酢で、松阪牛の奥深い味わいをご堪能いただけます。

その他、マグロやサーモンなど６種類のお寿司に加え、三重県のソウルフードである「四日市トンテキ」や「松阪市鶏焼肉」、伊勢志摩産「あおさのりこんにゃく」や「あかもく」など、約50品の温製、冷製料理も充実しています。













朝食ビュッフェ：心ゆくまで「ボイルズワイガニ」を堪能

朝食では、「ボイルズワイガニ」が登場。また、全国の亀の井ホテルで提供されている「めでたい飯」も用意しています。これは、縁起が良いとされる真鯛を特製の白醤油で漬けた「亀の井漬け」を山かけにした一品です。伊勢志摩産の「あらめ煮」や「あおさ佃煮」、答志島産「釜揚げしらす」など、ご飯によく合う地元の味も楽しめます。さらに、伊勢茶ドレッシングや伊賀の醤油「はさめず」など、地元ならではの調味料も並びます。ライブキッチンでは、焼きたてのフレンチトーストも初登場します。













当ホテルは、伊勢湾を一望できる高台に位置し、自家源泉の天然温泉も楽しめます。この機会に、三重・伊勢志摩の豊かな食と絶景を堪能する旅をお楽しみください。

【ビュッフェリニューアル・宿泊プラン概要】

プラン名：至福の美味旅☆夕食は松阪牛しゃぶしゃぶ～朝食は蟹づくし！和洋折衷ビュッフェプラン

期間：2025年9月1日（月）～2026年2月28日（土）

※夕食は9月1日（月）から、ご朝食は9月2日（火）から提供開始。

場所：レストラン「雅」

営業時間：

夕食 90分制 17:30～21:00（L.O. 20:30）

朝食 7:00～9:00（L.O. 8:30）

【ご予約・お問い合わせ】

亀の井ホテル 鳥羽 宿泊予約 TEL：0599-25-4101

※季節や仕入れ状況などにより、料理内容が変更になる場合がございますのでご了承ください。

※画像はすべてイメージです。

【亀の井ホテル 鳥羽】





鮮やかなブルーが印象的な鳥羽湾を一望できる高台の温泉ホテル。伊勢志摩の自然に抱かれた海の幸や山の幸をふんだんに使った逸品料理が味わえます。潮風が感じられる露天風呂からは、絶景の海景色が間近に。ゆったりと設えた客室では寛ぎの時間をお過ごしいただけます。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/toba/

住所：〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1200-7

TEL：0599-25-4101

チェックイン：15時／チェックアウト：10時 客室数：68室

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営の「別府亀の井ホテル」改め「亀の井ホテル 別府」を加えた合計32施設で同年7月に誕生したホテルブランドです。2023年10月にリブランドした4ホテルに加え、2024年4月「亀の井ホテル 那智勝浦」、「亀の井ホテル 筑波山」が加わり、「亀の井ホテル」は39施設に拡大し、2024年12月25日、40棟目となる「亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾート」が誕生しました。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国170棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp