「京王線・井の頭線沿線風景フォトコンテスト」入賞作品発表！
９月８日（月）～２１日（日）までせいせきＡ館７階連絡ブリッジでパネル展開催！
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、「京王線・井の頭線沿線風景フォトコンテスト」（以下「本コンテスト」）において、入賞作品を決定しましたので発表します。
本コンテストでは、２０２４年１２月から２０２５年６月までの間、京王沿線の皆さまと沿線の代表的な施設をはじめ、隠れた見所の発掘や再発見を行い、沿線の魅力を広く伝えるため「私の見つけた沿線風景」をテーマに京王沿線の名所、旧跡、街並みなど、四季折々の魅力あふれる写真を募集しました。
今回は、２，４３２件もの応募をいただきその中から、グランプリ、準グランプリのほか、カレンダー賞、鉄道写真賞や小学校から大学までの年齢別賞、駅長賞など計３０点の作品を選定しました。グランプリ・準グランプリ・カレンダー賞受賞作品については、１１月１日（土）発売予定の「２０２６年京王グループカレンダー」に掲載する予定です。
また、入賞作品および２次審査通過作品は、当社ホームページや京王電鉄公式ＹｏｕＴｕｂｅなどでも公開するほか、９月８日（月）から９月２１日（日）まで、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターＡ館７階連絡ブリッジにおいてパネル展を開催します。
１．「京王線・井の頭線沿線風景フォトコンテスト」入賞作品結果発表
（１）グランプリ（１作品）
「盛夏」
長澤 聡様（２０２６年京王グループカレンダー８月掲載）
（２）準グランプリ（１作品）
「黄金の甲州街道」
とよにい様（２０２６年京王グループカレンダー１１月掲載）
（３）カレンダー賞（１０作品）
２０２６年京王グループカレンダーに掲載されます。詳細は決まり次第お知らせします。
（４）鉄道写真賞（３作品）
（５）年齢別賞（４作品）
（６）ＫＥＩＯ賞（１作品）
（７）駅長賞（１０作品）
２．パネル展の開催について
（１）概要
ご応募いただいた作品総数２，４３２件の中から、入賞の３０作品と、２次審査通過の１６６
作品、計１９６作品を展示します。
（２）展示期間
９月８日（月）～９月２１日（日） ※９月９日（火）は休館日のためご来場出来ません。
（３）展示場所
京王聖蹟桜ケ丘ショッピングセンターＡ館７階連絡ブリッジ
（４）入場料
無料
【参考】「京王線・井の頭線沿線風景フォトコンテスト」について
１．テーマ
「私の見つけた沿線風景」 ※名所、旧跡（公園、神社、仏閣）、街並みなど
２．応募条件
２０２０年１月１日以降に京王線・井の頭線沿線で撮影した横構図、
未発表のカラーデジタル写真データ
３．審査員
京王電鉄広報部、フォトコンテスト事務局
４．入賞作品点数
３０作品
５．賞ならびに副賞
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部
TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
