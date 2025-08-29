『ザ・メイキング・オブ・スタートレック』初の日本語翻訳書刊行のため8/28（木）よりクラウドファンディング開始!! 米国SFテレビドラマ製作秘史『宇宙大作戦の誕生』がB5サイズの豪華本に
サイバーダイン株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：高橋信之）は、『ザ・メイキング・オブ・スタートレック/THE MAKING OF STARTREK』初の日本語翻訳書籍『宇宙大作戦の誕生』を刊行するため、2025年8月28日（木）より、クラウドファンディングを開始いたします。
スタートレックは1966年からアメリカで放送されたSFテレビドラマ。NASAも参加した緻密な世界構築と高いエンターテインメント性、人類が生み出したSFの歴史に燦然と残る傑作で６０年を経た今でも多くのファンを楽しませています。
『ザ・メイキング・オブ・スタートレック/THE MAKING OF STARTREK』は、テレビプロデューサー・ロッデンベリーと彼のスタッフが、いかにして「遥か未来の宇宙を舞台とする物語と世界を作り出したか」を解説した本。現場のリアルなレポートとして多くのファンに読まれ、世界各国で改訂増刷されてきましたが、日本での翻訳書はまだ刊行されていませんでした。
今回、全世界のスタートレックファンのバイブルと言うべきこの名著を、時間をかけて日本語に翻訳し、図版も追加補充して読みやすく再構成しました。さらに底本原書に対して面積比で２.４倍のＢ５サイズに拡大して刊行いたします。
ソフトカバーに加え、豪華なハードカバー、デジタルブックなどのコースをご用意しております。
『宇宙大作戦の誕生』
B5サイズ 約500ページ
ソフトカバー・普及版 5,000円
ハードカバー・上製本 12,000円
『宇宙大作戦の誕生』クラウドファンディングページ
https://www.cyberdyne.co.jp/trek_cf
『宇宙大作戦の誕生』公式ページ
https://www.cyberdyne.co.jp/trek/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328354&id=bodyimage1】
▲米国SFテレビドラマ製作秘史『宇宙大作戦の誕生』刊行プロジェクト始動!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328354&id=bodyimage2】
▲ソフトカバー・普及版 500ページのボリューム
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328354&id=bodyimage3】
▲豪華なハードカバー・上製本
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328354&id=bodyimage4】
▲見やすく大きなサイズで再編集。図版も増やしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328354&id=bodyimage5】
配信元企業：サイバーダイン株式会社
ダウンロード素材の用意もございます。
