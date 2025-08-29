【本日発売】『異世界落語　９』『傭兵団の料理番　２１』がヒーロー文庫より発売

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（東京都千代田区・代表取締役社長前田起也）から、ヒーロー文庫『異世界落語 ９』『傭兵団の料理番 ２１』の発売日は本日8月29日。

イマジカインフォスが発行するライトノベルレーベル「ヒーロー文庫」の最新巻は本日発売。

最新作の世界観を堪能できるPVがヒーロー文庫のYouTubeチャンネルで公開中！

異世界落語 ９

【大人気シリーズ最新刊は、まさかの主役交代？ 落語姫誕生！ 呪いを解く？ 政略結婚？ 異世界の問題は「笑い」で解決！】

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zkEPMizCTxA ]

【『異世界落語 ９』あらすじ】

サイトピアの王女サブリミナルは招笑亭で落語を観て以来、どっぷりとその沼に嵌っていた。日に三度、寄席を訪れては一福の高座に触れ、メモを取り分析する日々を送っている。そんな彼女は、いつからか「落語姫」という二つ名で呼ばれるようになっていた。サブリミナルは一福の落語から影響を受け、様々な騒動を巻き起こしていく。真打登場！？ 表紙のセンターも奪い、主役交代の勢いで落語姫が暴れまくる！ 抱腹絶倒落語ファンタジー9巻、ここに開幕！！

傭兵団の料理番 ２１

【やがて食王となる青年の異世界奮闘記。大人気飯テロラノベ最新刊では続々と問題がふりかかる！ シュリの出した答えは？】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=s8rp4dj_DeE ]

【『傭兵団の料理番 ２１』あらすじ】

ゼロたちの仲間で、もう一人のヴァルヴァの民であるヨンを厳しく尋問した結果、彼ら五人との関係性が悪くなり、城の中は険悪な雰囲気になってしまった。この状況をなんとかしたいとシュリは思うものの、ゼロたちもガングレイブたちも自分は悪くないと思っているため、どうしようもない。ゼロたち四人にヨンも交えて話をするうちに、ついに彼らヴァルヴァの一族の彼岸が判明するのだが……。

・書籍情報

『異世界落語 ９』



（著：朱雀 新吾／絵：深山 フギン）

▼詳細ページURL

https://herobunko.com/books/hero35/15426/

▼Amazon購入ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/407462396x

『傭兵団の料理番 ２１』



（著：川井 昂／絵：四季 童子）

▼詳細ページURL

https://herobunko.com/books/hero41/15432/

▼Amazon購入ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4074624044

