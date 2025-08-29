【本日発売】『異世界落語 ９』『傭兵団の料理番 ２１』がヒーロー文庫より発売
株式会社イマジカインフォス（東京都千代田区・代表取締役社長前田起也）から、ヒーロー文庫『異世界落語 ９』『傭兵団の料理番 ２１』の発売日は本日8月29日。
イマジカインフォスが発行するライトノベルレーベル「ヒーロー文庫」の最新巻は本日発売。
最新作の世界観を堪能できるPVがヒーロー文庫のYouTubeチャンネルで公開中！
異世界落語 ９
【大人気シリーズ最新刊は、まさかの主役交代？ 落語姫誕生！ 呪いを解く？ 政略結婚？ 異世界の問題は「笑い」で解決！】
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zkEPMizCTxA ]
【『異世界落語 ９』あらすじ】
サイトピアの王女サブリミナルは招笑亭で落語を観て以来、どっぷりとその沼に嵌っていた。日に三度、寄席を訪れては一福の高座に触れ、メモを取り分析する日々を送っている。そんな彼女は、いつからか「落語姫」という二つ名で呼ばれるようになっていた。サブリミナルは一福の落語から影響を受け、様々な騒動を巻き起こしていく。真打登場！？ 表紙のセンターも奪い、主役交代の勢いで落語姫が暴れまくる！ 抱腹絶倒落語ファンタジー9巻、ここに開幕！！
傭兵団の料理番 ２１
【やがて食王となる青年の異世界奮闘記。大人気飯テロラノベ最新刊では続々と問題がふりかかる！ シュリの出した答えは？】
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=s8rp4dj_DeE ]
【『傭兵団の料理番 ２１』あらすじ】
ゼロたちの仲間で、もう一人のヴァルヴァの民であるヨンを厳しく尋問した結果、彼ら五人との関係性が悪くなり、城の中は険悪な雰囲気になってしまった。この状況をなんとかしたいとシュリは思うものの、ゼロたちもガングレイブたちも自分は悪くないと思っているため、どうしようもない。ゼロたち四人にヨンも交えて話をするうちに、ついに彼らヴァルヴァの一族の彼岸が判明するのだが……。
・書籍情報
『異世界落語 ９』
（著：朱雀 新吾／絵：深山 フギン）
▼詳細ページURL
https://herobunko.com/books/hero35/15426/
▼Amazon購入ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/407462396x
『傭兵団の料理番 ２１』
（著：川井 昂／絵：四季 童子）
▼詳細ページURL
https://herobunko.com/books/hero41/15432/
▼Amazon購入ページ
https://www.amazon.co.jp/dp/4074624044
