日本ペットフード市場：業界規模、シェア、トレンド、機会、競争環境および主要地域（2035年）
KD Market Insights（KDMI）の最新分析によると、日本のペットフード市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.3％で着実に成長すると予測されています。2025年の市場規模は58億米ドルで、予測期間末には87億米ドルに達すると見込まれています。この成長の背景には、ペット所有率の上昇、消費者ライフスタイルの変化、そしてEコマースプラットフォームの急速な普及があります。
日本におけるペットフード需要の拡大
日本のペットフード業界は、社会的トレンドの変化に伴い需要が大幅に増加しています。高齢化社会の中で、特に単身世帯や高齢者層でペットを通じた伴侶関係が増加しています。日本ペットフード協会によると、2024年の犬および猫の飼育率はそれぞれ10.2％および9.6％に達しました。この所有率の上昇は、人々とペットとの感情的な結びつきが強まっていることを示しており、ペットの栄養や健康への関心が高まっています。
市場成長の推進要因
1. ペット所有率の増加
日本には約700万匹の犬と900万匹の猫がおり、ペットフード製品の大きな消費者基盤を形成しています。ペットの人間化、すなわちペットを家族の一員と考える文化が広がることで、高品質で栄養価の高いプレミアムペットフード製品の需要が加速しています。都市化の進展も、より良いペットケアの採用を後押しし、市場拡大を支えています。
2. Eコマースの拡大
日本におけるEコマースエコシステムの急速な発展により、ペットオーナーの購買行動が変化しています。オンラインプラットフォームは、多様なペットフードブランドや製品に簡単にアクセスでき、宅配サービスの利便性も提供します。また、デジタル空間により、ニッチブランドや小規模ブランドがターゲット市場にリーチできるようになり、市場競争と製品多様性が向上しています。
市場の課題
市場は成長の見通しが良好であるものの、厳格な規制基準が製造者にとって課題となります。日本政府はペットフード製造に関して、安全性、試験、品質基準の厳格なガイドラインを実施しており、遵守には運営コストが増加します。特に中小企業にとって、市場参入の制約要因となる可能性があります。
市場セグメンテーション
日本のペットフード市場は、ペットの種類、製品タイプ、流通チャネル別に分類されています。
ペット種類別：犬、猫、魚、その他
製品タイプ別：ドライフード、ウェットフード、缶詰フード、その他
流通チャネル別：大型スーパーマーケット、専門ペットストア、オンライン、一般小売、その他
このセグメンテーションは、日本のペットオーナーの多様なニーズと嗜好を反映しており、飼い主がペットに合わせた栄養オプションを選ぶ傾向が高まっています。
競争環境
日本のペットフード業界は競争が激しく、主要企業は製品革新、合併・買収、パートナーシップなどの戦略を通じて市場での存在感を強化しています。主な企業には以下が含まれます：
