東上野・新御徒町の自転車拠点「あんどさいくりんぐ東京」が地域密着型コミュニティ事業を拡大し自転車の枠を超えた「いい居心地」空間を構築／9月5～6日にコミュニティ空間作りワークショップ開催！誰でも参加可
自転車による地域振興を行うVOLバイシクルプラスワン株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：河村 康孝）は、自転車を楽しむための拠点「あんどさいくりんぐ東京」のコミュニティ事業を強化し、台東区東上野および新御徒町駅周辺の地域密着型拠点として再構築します。その第一歩として、2025年9月5日（金）と6日（土）の2日間にわたり「『いい居心地』のコミュニティ空間をみんなで創るワークショップ」を開催します。
ワークショップ開催案内Webサイト https://andcycling.jp/ivent250905/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328410&id=bodyimage1】
■「あんどさいくりんぐ東京」の概要
あんどさいくりんぐ東京は、「自転車の楽しさ」をもっともっと多くの人に知ってもらうために2022年5月に誕生しました。
自転車に普段はあまり乗られていない方やライトユーザーが気軽に参加できる「サイクリングツアー・イベント」の開催、自転車の乗り方や交通安全、あるいは役立つ自転車の話題などが学べる「じてんしゃ教室」の開催、自転車をキーワードに集まることのできる「場」の提供を行うことで、自転車のすそ野を広げるとともに、自転車を中心としたコミュニティを作り運営しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328410&id=bodyimage2】
■コミュニティ事業の強化・再構築の背景
今回、この自転車を中心としたコミュニティの運営事業を強化・再構築する背景は、大きく３つあります。
背景（1） 自転車は名脇役に徹する
「あんどさいくりんぐ」の名前が示すとおり、＆サイクリングの前には本来の目的である「いい交流」や「楽しい体験」、さらにはそれらが生み出す「いいまち」づくりがあります。自転車で走ることを純粋に楽しめる施設や場所は他にも数多くありますが、あんどさいくりんぐでは自転車は「名脇役」であり主役ではない。自転車が中心であったり自転車ありきで考えたりするのではなく、あえて自転車という制約を外し、本来の目的を際立たせることによって、これまで以上にコミュニティの意味が重視され、コミュニティの広がりが得られるのではないかと考えました。
背景（2） 地域との関係性強化
「あんどさいくりんぐ東京」では、ほぼ毎月のように自転車イベントを開催し、東上野を拠点としたサイクリングを行ってきました。その中で周辺地域の施設は訪れますが、この地域（東上野や新御徒町周辺）に対しての理解や交流がまだまだ不足していたように感じています。地域のことをもっともっと深く知るとともに、地域に根差した企業そして地域の一員として、地域に貢献する企業を目指します。
背景（3） 変わりゆく東上野と新御徒町の課題
台東区はいま注目のスポット。2023年の人口増加率では、市区で全国一位となりました※。ここ東上野でもあんどさいくりんぐ東京が誕生してからの3年だけで、多くの低層建物が取り壊され、高層のマンションやホテルなどが建ち並ぶようになってきました。都市は当然かたちを変えてゆくものではありますが、まちの歴史と記憶は、地域のアイデンティティと愛着のためにもぜひ何か形として残しておきたいと考えています。 ※住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和６年１月１日現在 総務省）
また、あんどさいくりんぐ東京の最寄り駅でもある新御徒町駅は、2路線が乗り入れる利便性の高い駅でありながら、春日通り、清洲橋通りという幹線道路が分断するように横切り、また昔の下谷区、浅草区のちょうど境であったこともあってか、駅周辺としての一体感は少し欠けているようにも感じられます。
ワークショップ開催案内Webサイト https://andcycling.jp/ivent250905/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328410&id=bodyimage1】
■「あんどさいくりんぐ東京」の概要
あんどさいくりんぐ東京は、「自転車の楽しさ」をもっともっと多くの人に知ってもらうために2022年5月に誕生しました。
自転車に普段はあまり乗られていない方やライトユーザーが気軽に参加できる「サイクリングツアー・イベント」の開催、自転車の乗り方や交通安全、あるいは役立つ自転車の話題などが学べる「じてんしゃ教室」の開催、自転車をキーワードに集まることのできる「場」の提供を行うことで、自転車のすそ野を広げるとともに、自転車を中心としたコミュニティを作り運営しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328410&id=bodyimage2】
■コミュニティ事業の強化・再構築の背景
今回、この自転車を中心としたコミュニティの運営事業を強化・再構築する背景は、大きく３つあります。
背景（1） 自転車は名脇役に徹する
「あんどさいくりんぐ」の名前が示すとおり、＆サイクリングの前には本来の目的である「いい交流」や「楽しい体験」、さらにはそれらが生み出す「いいまち」づくりがあります。自転車で走ることを純粋に楽しめる施設や場所は他にも数多くありますが、あんどさいくりんぐでは自転車は「名脇役」であり主役ではない。自転車が中心であったり自転車ありきで考えたりするのではなく、あえて自転車という制約を外し、本来の目的を際立たせることによって、これまで以上にコミュニティの意味が重視され、コミュニティの広がりが得られるのではないかと考えました。
背景（2） 地域との関係性強化
「あんどさいくりんぐ東京」では、ほぼ毎月のように自転車イベントを開催し、東上野を拠点としたサイクリングを行ってきました。その中で周辺地域の施設は訪れますが、この地域（東上野や新御徒町周辺）に対しての理解や交流がまだまだ不足していたように感じています。地域のことをもっともっと深く知るとともに、地域に根差した企業そして地域の一員として、地域に貢献する企業を目指します。
背景（3） 変わりゆく東上野と新御徒町の課題
台東区はいま注目のスポット。2023年の人口増加率では、市区で全国一位となりました※。ここ東上野でもあんどさいくりんぐ東京が誕生してからの3年だけで、多くの低層建物が取り壊され、高層のマンションやホテルなどが建ち並ぶようになってきました。都市は当然かたちを変えてゆくものではありますが、まちの歴史と記憶は、地域のアイデンティティと愛着のためにもぜひ何か形として残しておきたいと考えています。 ※住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（令和６年１月１日現在 総務省）
また、あんどさいくりんぐ東京の最寄り駅でもある新御徒町駅は、2路線が乗り入れる利便性の高い駅でありながら、春日通り、清洲橋通りという幹線道路が分断するように横切り、また昔の下谷区、浅草区のちょうど境であったこともあってか、駅周辺としての一体感は少し欠けているようにも感じられます。