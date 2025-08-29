Huawei、スマートウォッチ出荷で初めてApple超え 2025年第2四半期｜カウンターポイントリサーチ
【北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、ソウル、台北、東京 - 2025年8月29日】
主なポイント
・世界のスマートウォッチ出荷台数は前年比8%増となり、5四半期連続の減少から回復の兆しを見せています。
・Huaweiの世界出荷台数シェアは、中国での力強い成長と他地域への戦略的進出により、2025年第2四半期に過去最高の20%に達しました。
・中国は、国内ブランドの好調な成長に後押しされ、2025年第2四半期に北米を抜き、初めて世界最大の先進的スマートウォッチ市場となりました。
・「中国ブランドは、規模、価格、そして統合においてリードしており、世界的な挑戦者としての地位を確立しています。」 - カウンターポイントリサーチ
・世界のスマートウォッチ市場は2025年も回復基調を維持し、年間成長率は約7%と予測されています。
Huaweiは2025年第2四半期のスマートウォッチ出荷台数でAppleを上回り、世界トップの座を獲得しました。この四半期における世界のスマートウォッチ出荷台数は、中国市場が前年同期比8%増と大きく貢献しました。カウンターポイントリサーチの「2025年第2四半期 グローバルスマートウォッチ出荷トラッカー」によると、これは2024年第1四半期以降5四半期連続で減少していた世界のスマートウォッチ市場の回復を示しています。この世界的な回復は、特にHuawei、Xiaomi、Imooなどのブランドが牽引する中国市場におけるスマートウォッチに対する消費者需要の着実な増加によって牽引されています。中国のスマートウォッチ市場は、健康意識の高まり、AIとIoTの統合、そして多機能でエコシステム化されたデバイスへの消費者の嗜好に牽引され、大幅な成長を遂げています。
消費者は、スマートウォッチをフィットネス、コミュニケーション、決済、ナビゲーション機能を統合したライフスタイルハブとして捉える傾向が高まっています。スマートフォンとのシームレスな連携とアプリエコシステムの拡大により、あらゆる年齢層においてスマートウォッチの利便性が向上しています。消費者が利便性、接続性、そしてリアルタイムの健康情報を求める中、スマートウォッチは日々のデジタルコミュニケーションの中心となりつつあります。
市場動向について、シニアリサーチアナリストのアンシカ・ジェインは次のように述べています。「ファーウェイは、出荷台数が前年比52%増と驚異的な伸びを示し、世界のスマートウォッチ市場で大きくリードしました。これは世界トップ10ブランドの中で最大の伸び率です。多様な製品ポートフォリオ、国内での堅調な成長、そして中価格帯から高級価格帯にわたる競争力のある価格設定に牽引され、ファーウェイはAppleを抜いて初めて世界出荷台数でトップの座を獲得しました。出荷台の4分の3以上が中国に集中し、製品ポートフォリオの大部分が100ドルから400ドルの範囲に偏っていることから、ファーウェイは引き続き、あらゆる消費者層に訴求力のある魅力的なスマートウォッチを提供しています。さらに、ファーウェイは欧州、中東アフリカ、アジア太平洋などの地域でも徐々に事業を拡大し、世界的にユーザー基盤を拡大しています。中国におけるスマートフォンユーザー基盤の拡大と、統合エコシステム戦略が相まって、この成長を牽引する重要な役割を果たしました。」
