CMP研磨パッドの世界市場調査レポート:競合分析、予測2025-2031
CMP 研磨パッドは、半導体製造工程における化学機械研磨（CMP：Chemical Mechanical Polishing）プロセスにおいて、研磨液を保持・供給し、ウエハ表面を機械的に研磨するための重要な消耗品である。主にポリウレタンや不織布などの高分子材料から構成されており、表面には細かい溝や穴が設けられており、これらが研磨液の流れや、研磨屑の排出を促進する役割を果たす。市場調査によると、近年、半導体産業の急速な拡大に伴い、CMP 研磨パッドの需要は着実に増加しており、これは半導体デバイスの高性能化や微細化に対応するために、高精度な研磨が必要となっていることを反映している。
このような市場拡大には、多様な要因が寄与している。半導体産業では、デバイスの微細化が進むにつれて、ウエハ表面の平坦化精度がますます重要となっている。CMP 研磨パッドは、この高精度な平坦化に不可欠な役割を担っており、そのため、半導体メーカーからの需要が高まっている。また、新しい半導体材料や製造プロセスの導入に伴い、従来の研磨パッドでは対応できないニーズが生まれており、新しい材料や構造を持つ研磨パッドの開発が進んでおり、これも市場を拡大させる要因となっている。さらに、自動車産業やエネルギー産業など、半導体を大量に使用する産業の発展により、半導体の需要が増加し、その結果、CMP 研磨パッドの需要も拡大している。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルCMP研磨パッド市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.8%で、2031年までにグローバルCMP研磨パッド市場規模は18.1億米ドルに達すると予測されている。
図. CMP研磨パッド世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328405&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328405&id=bodyimage2】
図. 世界のCMP研磨パッド市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、CMP研磨パッドの世界的な主要製造業者には、DuPont、Entegris、Hubei Dinglongなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約85.0%の市場シェアを持っていた。
CMP研磨パッド市場では、上位企業による寡占的な構造が進んでおり、少数のグローバルプレイヤーが高い市場支配力を有している。このような市場環境のもとで、製品の性能や材料技術の優位性が競争力の鍵となっており、特に高精度かつ高純度な製品への需要が集中している。こうした傾向は、用途の高度化とともに市場のセグメント化を促進し、応用分野ごとに異なる製品特性が求められるようになっている。
CMP 研磨パッドの応用分野は、主に半導体産業に集中しているが、その用途は多岐にわたっている。半導体製造工程においては、ウエハの表面を平坦化するために使用されるだけでなく、金属配線の形成や、絶縁層の研磨など、様々な工程で利用される。また、近年では、太陽電池や LED などの光電子デバイスの製造にも、CMP 研磨パッドが適用されることが増えている。これらのデバイスでも、高精度な表面平坦化が必要となるため、CMP 研磨パッドの性能が求められている。さらに、光学レンズやディスプレイなどの精密機器の製造にも、CMP 研磨パッドが利用されることがあり、その応用範囲はますます拡大している。
