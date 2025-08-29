関西地区最大の店舗面積を誇る旗艦店「スケッチャーズ 神戸元町フラッグシップストア」2025年9月4日(木)NEW OPEN

SKECHERS JAPAN G.K.

カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くThe Comfort Technology Company(TM)の「SKECHERS(スケッチャーズ)」は、関西地区最大の店舗面積を誇る新店舗『スケッチャーズ 神戸元町フラッグシップストア』を2025年9月4日(木)にオープンいたします。

本店舗は、1階・2階の2フロア構成で、メンズ・ウィメンズのカジュアルシューズをはじめ、ウォーキングシューズやキッズの他、ランニング、ゴルフ、バスケットボール、ピックルボールといったパフォーマンスシューズを多数取り揃え、常時500種類以上のシューズを展開。大人気コンフォートテクノロジー「Skechers Hands Free Slip-ins(R)(スケッチャーズ ハンズフリー スリップインズ)」搭載モデルなども多数展開予定です。

オープンを記念して、2025年9月4日～15日の期間、店内商品が表示価格から全品20%OFFになるオープニングキャンペーンを実施いたします。

＜店舗概要＞

店舗名 ：スケッチャーズ 神戸元町フラッグシップストア

オープン日：2025年9月4日(木)

所 在 地 ：〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通1丁目7番1号 VEGAビル 1階・2階

ＴＥＬ ：078-945-8010

営業時間 ：10:00～20:00

売場面積 ：649.59 平方メートル

SKECHERS U.S.A., Inc.

カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置くコンフォートテクノロジーカンパニーのスケッチャーズ(ニューヨーク証券取引所：SKXSKX)は、メンズ・ウィメンズ・キッズ向けのさまざまなライフスタイル及びパフォーマンスフットウェア、アクセサリーをデザイン、開発、販売しています。スケッチャーズのフットウェアは、百貨店や専門店、スケッチャーズ社や第三者が保有する約5,300の小売店、当社の公式通販サイトを通して、米国および世界180以上の国・地域で販売されています。当社は完全所有の子会社、合弁会社、及びディストリビューターを通じてグローバルなビジネスを運営しています。



スケッチャーズ 公式通販サイト：https://www.skechers.jp

Facebook：https://www.facebook.com/SkechersJapan

Instagram：https://www.instagram.com/skechersjapan





【商品に関する問い合わせ先】

スケッチャーズ ジャパンお客様コールセンター

TEL：0120-056-505(平日10：00～18：00)