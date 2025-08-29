原子力用ポンプの世界市場2025年、グローバル市場規模（原子炉冷却材ポンプ、復水ポンプ、給水ポンプ）・分析レポートを発表
2025年8月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「原子力用ポンプの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、原子力用ポンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の原子力用ポンプ市場は2023年時点でUSD XXX百万と評価され、2030年にはUSD XXX百万規模に達すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX％と見込まれます。原子力用ポンプは、原子力発電所の運転において冷却材循環や復水処理、給水など重要な役割を担い、安全性と信頼性が極めて高い製品です。用途は主に原子炉および従来であり、リアクター冷却材ポンプや復水ポンプなどが代表的です。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
本市場は、原子力発電所向けのポンプ製造・供給に関わる広範な産業チェーンで構成されます。川上には鋳鋼・合金素材の供給業者がおり、川中ではポンプ製造、組立、試験が行われます。川下には原子力発電事業者や設備メンテナンス会社が存在します。製品タイプはリアクター冷却材ポンプ、復水ポンプ、給水ポンプ、その他に分類されます。用途別では、NI、CIに加えてBOP設備への需要も増加しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米および欧州では、政府のエネルギー政策や原子力発電の安全基準強化を背景に安定した成長を見せています。特に老朽化した原子力発電所の設備更新やメンテナンス需要が堅調です。一方、アジア太平洋地域、特に中国は世界最大の市場であり、強い国内需要、政府の支援政策、製造基盤の充実により成長を牽引しています。インドや韓国、日本でも原子力発電の新設および改修プロジェクトが進行中です。南米、中東・アフリカでもエネルギー需要の増加と発電設備多様化の流れにより新規案件が見込まれます。
________________________________________
市場分析の枠組み
レポートでは以下の分析を行っています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量（ユニット数）、売上高、タイプ別・用途別の市場シェアを算出。
● 産業分析：政府規制、技術革新、消費者需要、産業構造変化を評価。
● 地域分析：各地域の政策、インフラ、経済条件、消費傾向を比較。
● 市場予測：成長率、需要動向、新規トレンドの予測。
________________________________________
企業分析
主要企業にはKSB、Sulzer、Flowserve、SNPO、Xylem、DKM Pumpsが含まれます。これらの企業は高度な設計・製造技術を有し、世界各地の原子力発電プロジェクトに製品を供給しています。長期的な保守契約やアフターサービス体制の整備により、信頼性確保と顧客維持を図っています。
________________________________________
用途別・消費者分析
原子炉島（NI）では、リアクター冷却材ポンプが炉心の熱除去に不可欠であり、高圧・高温条件下での長期稼働を可能にする設計が求められます。従来島（CI）では復水ポンプや給水ポンプが重要で、発電効率と安全運転に直結します。BOPでは補助設備向けのポンプ需要があり、柔軟な設計と省エネ性能が評価されています。
________________________________________
技術分析
原子力用ポンプ分野では、耐腐食性・耐摩耗性の高い新素材の採用や、ポンプ効率を最大化する流体設計の最適化が進んでいます。また、状態監視センサーや予知保全システムなどデジタル技術の導入により、稼働率向上と保守コスト削減が可能になっています。特許動向としては、シール技術の改良、振動抑制機構、エネルギー効率化設計が注目されています。
