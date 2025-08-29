Nujabes創設Hydeout Productionsのサブレーベル「Tribe」キュレーションのライブステージが決定！MEET YOUR ART FESTIVAL 10月10日(金)東京・天王洲

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社

MEET YOUR ART FESTIVAL実行委員会（構成団体：エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社、一般社団法人 エリアマネジメントTENNOZ、一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会）および東京都は、2025年10月10日（金）から10月13日（月・祝）までの4日間、東京・天王洲エリアを舞台に「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」を開催いたします。

このたび、初日のライブステージを、Nujabesが創設したHydeout Productionsのサブレーベル「Tribe」がキュレーションし、開催することが決定しました。

ライブステージには、ジャンルや国境を超えて音楽と思想を繋ぐ「Tribe」ならではの視点で選び抜かれた4組のアーティスト、［Nujabes Metaphorical Ensemble( DJ SET) / Sonart（Kose Noriko × Ryow a.k.a. Smooth Current）feat.Kenichi Fukushima / Tribe Sampler Collective / DJ Quietstorm］が出演し、ジャンル横断的で実験的かつエモーショナルなライブが展開されます。

また、本公演では、Nujabesの名曲「Other Side of Phase」を収録した12インチレコードのジャケットを手がけたアーティスト・山口歴ならびに彼が率いるアートコレクティブ GOLD WOOD ARTWORKSとNujabes Metaphorical Ensembleのコラボレーションライブ「Nujabes Metaphorical Ensemble DJ SET × 山口歴 (GOLD WOOD ARTWORKS)」が実現し、同プロジェクトのロゴや山口氏によるアートワークを映像演出に取り入れ、音楽とビジュアルが交差する唯一無二の世界観を創出します。

さらに、この日のライブ全体を通して株式会社セキドによるドローン空撮映像を複数回投影し、水辺や空からの視点を融合させることで、会場全体を包み込む立体的で没入感あふれるライブ体験を提供します。

これらのパフォーマンスはアートフェスティバルならではの試みであり、天王洲運河に浮かぶ船上ステージ「T-LOTUS M」を舞台に、Hydeoutの精神を現代に再接続するものです。アートと音楽の融合により、新たな表現の場を創出し、MEET YOUR ART FESTIVAL 2025の開幕を彩ります。

なお、当ライブステージは全編無料で入場／観覧いただけます。運河沿いの特別なシチュエーションで開催される特別なパフォーマンスに加え、MEET YOUR ART FESTIVAL 2025の多様なコンテンツをぜひ併せてお楽しみください。

Live Stage Curated by "Tribe" from Hydeout Productions開催概要

■日時：2025年10 月10日（金）17:00- 22:00

■会場：MEET YOUR ART FESTIVAL 2025会場内ライブステージ「T-LOTUS M」

■出演：

Nujabes Metaphorical Ensemble DJ SET × 山口歴 (GOLD WOOD ARTWORKS)

Sonart（Kose Noriko × Ryow a.k.a. Smooth Current）feat.Kenichi Fukushima

Tribe Sampler Collective

DJ Quietstorm

Drone Collaboration with SEKIDO Co., Ltd.

■チケット：観覧無料

※入場および観覧は無料ですが、当日の状況により入場制限を設ける場合がございます。また、天候などの影響によりイベントが中止となる場合もございます。

※ライブ当日は、ライブステージおよびマーケットエリアにはどなたでもご入場いただけますが、アートエリアは終日内覧会となります。アートエキシビションやアートフェアの観覧は、翌日以降にご来場いただきますようお願い申し上げます。

◆ Nujabes Metaphorical Ensemble

Nujabes Metaphorical Ensembleは、Nujabesが遺した音楽的精神を現代に息づかせるプロジェクト。世界各地から集結した精鋭ミュージシャンが、打ち込みと生演奏を自在に行き来しながら唯一無二のサウンドを紡ぐ。2022年以降は、SONICMANIA、flows.、FUJI ROCKなど名だたるフェスティバルを舞台に、その音楽世界を広げ続けている。

https://www.instagram.com/hydeout_productions/

◆ Sonart（Kose Noriko × Ryow a.k.a. Smooth Current）feat.Kenichi Fukushima

Nujabesの代表曲“Reflection Eternal”の原曲“I miss you”のピアノ奏者・Kose Norikoと、Hydeout黄金期を支えたレジデントDJ Ryow a.k.a. Smooth Currentによるユニット。

Koseのピアノ旋律と、Ryowのサンプリング手法が融合し、深く繊細な音世界を再構築する。

https://www.instagram.com/kosenoriko/(https://www.instagram.com/kosenoriko/)

https://www.instagram.com/smoothcurrent/(https://www.instagram.com/smoothcurrent/)

◆ Tribe Sampler Collective

ウッドベースとエレクトリックベースの双方を使い、サウンドプロデュースを展開するシンサカイノを中心に結成された、次世代型ジャズ・プロジェクト。

その音楽性はジャズを軸としながらも、多彩なスタイルを縦横無尽に取り入れ、唯一無二のサウンドを生み出している。

Nujabesが遺したサンプルソースや、彼が愛した楽曲を、多彩なミュージシャンとのコラボレーションを通じて再構築し、時に繊細に、時に力強く現代へと響かせていく。

◆ DJ Quietstorm

NY生まれ・中目黒代表。長年にわたり東京のアンダーグラウンドを支え続けてきた伝説的DJ。独自の選曲センスと高度なスキルで、唯一無二の世界を創り出す。

知る人ぞ知る存在でありながら、実は“知らないとちょっと心配”な、トーキョー・モスト・アンダーグラウンドなDJ。

https://www.instagram.com/djqs/

◆ 山口歴/GOLD WOOD ARTWORKS（Art Collaboration）

GOLDWOOD ARTWORKSは、ニューヨークと東京を拠点に活動する現代美術家山口歴を中心としたアートコレクティブ。

境界線の越境を基本理念とし、現代美術に限らず、様々なメディアやジャンル、世代を超え、誰も見たことのない究極のヴィジュアル表現を追及している。

https://www.instagram.com/meguruyamaguchi/

https://www.instagram.com/goldwoodartworks/(https://www.instagram.com/goldwoodartworks/)

◆ 株式会社セキド（Drone Collaboration）

セキドは国内45,000社以上の取引実績がある、ドローン販売および各種サポート業務のリーディングカンパニーです。ドローン世界最大手のDJI社の代理店を国内で初めてスタートさせ、Hasselblad、PGYTECH、HOBBYWINGといったグローバルブランドの日本総代理店をつとめています。

https://www.instagram.com/sekido.co/

MEET YOUR ART FESTIVAL2025 開催概要

■日程：2025年10 月10日（金）- 13日（月・祝）

10日：16:00 - 22:00

※10日はマーケット、ライブのみの開催（アートエリアは終日内覧会）

11日：11:00 - 20:00

12日：11:00 - 20:00

13日：11:00 - 18:00

■場所：東京・天王洲運河一帯

アートエキシビション「Ahead of the Rediscovery Stream」｜寺田倉庫 G3-6F ★

アートフェア「MEET YOUR ARTISTS」「MEET YOUR ARTISTS -CROSSOVER-」｜B&C HALL／E HALL

ライブパフォーマンス／DJ｜T-LOTUS M ★

トークセッション｜WHAT CAFE ★

マーケット「SUPER ART&CRAFT MARKET」｜WHAT CAFE／ボードウォーク／ボンドストリート

■ URL：

(HP) https://avex.jp/meetyourart/festival/

(Instagram) https://www.instagram.com/meet_your_art/

■ アートチケット：

・一般：2,500円（前売り）、3,000 円（当日）

・学生：1,500 円（前売り／要・学生証）、2,000 円（当日／要・学生証）

http://bit.ly/3TFKSJD

※アートエキシビジョン「Ahead of the Rediscovery Stream」＜寺田倉庫 G3-6F＞、アートフェア「MEET YOUR ARTISTS」「MEET YOUR ARTISTS -CROSSOVER-」＜E HALL／B&C HALL＞にご入場いただけるアートチケットです。

■主催： MEET YOUR ART FESTIVAL実行委員会（構成団体：エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社、一般社団法人 エリアマネジメントTENNOZ、一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会） 、東京都

※東京都は、 ★のエリアをMEET YOUR ART FESTIVAL実行委員会と共同して実施します。

■後援：品川区

■運営：株式会社ライツアパートメント

■協力：寺田倉庫株式会社