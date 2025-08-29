Shenzhen Practice of Chinese Modernization Series

AsiaNet 201004 （0183）

【深セン（中国）2025年8月29日新華社＝共同通信JBN 】Shenzhen Special Economic Zone（SEZ、深セン経済特区）の設立45周年を記念して、8月26日に「Shenzhen Practice of Chinese Modernization（中国式現代化の深セン実践）」シリーズが正式に刊行されました。このシリーズでは、ジャーナリズム報道のレンズを通して、文章による物語と視覚的な記録を組み合わせることで、SEZの質の高い発展の追求を支える「改革」、「革新」、その他の推進力の主原則を明らかにします。 発表式典には約200人が参加しました。

新華出版社（Xinhua Publishing House）から出版されているこのシリーズは、約105万語と600点のイラストを含む全7巻で構成されています。テーマ別のテキストと画像を通じて、SEZの45年間の歩みにおける成果と経験を反映しています。7巻は、改革開放の実践、質の高い発展の推進、法の支配の実証、都市文明の育成、人々の生活と福祉の保護、環境に優しい成長の促進、イノベーション都市の構築という7つの主要な側面をカバーしています。

新華出版社編集長兼党委員の王永霞（Wang Yongxia）氏は「『Shenzhen Practice of Chinese Modernization』シリーズは、幅広い理論的視点、厳密な論理構造、充実した事例と統計、そしてわかりやすい物語スタイルを特徴としています。私たちは、この細心の注意を払って制作されたシリーズが、読者が深センを探索し、理解し、発見するための新たな窓を開き、その歴史的な深さ、戦略的重要性、そして実用的な温かさを理解できるようになると信じています」と述べました。

多くの読者が、このシリーズがマクロの物語とミクロの視点の両方を兼ね備えており、各巻が深センを理解するためのユニークな窓口となっていることを指摘しています。このシリーズは、著者の視点、わかりやすい言葉、豊富なビジュアル資料を通じて、深センにおける中国近代化の実践を強調し、世界が深センと中国の両方を理解するための重要なテキストを提供しています。

ソース：Xinhua Publishing House