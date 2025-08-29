声優オリジナルパソコン【Type:YOU -タイプユー-】第118弾は佐倉薫さん！8月29日(金)よりスマッシュコアで受注開始！豪華特典付き限定PCの抽選販売や購入者限定お渡し会を実施予定！

株式会社スマッシュコアエンターテインメント

株式会社スマッシュコア エンターテインメント（本社：東京都中央区、代表取締役：福池功）は、自社が運営する「オンリーワンPCストア【スマッシュコア】」において、2025年8月29日(金)より2025年11月4日(火)までの期間限定で、声優オリジナルパソコン【Type:YOU（読み：タイプユー）】シリーズ第118弾の受注を開始しました。

今回ご登場いただく声優さんは、『「ぷよぷよ!!」シリーズ』ウィッチ、シルフ役 『アイドルマスター シンデレラガールズ』黒埼ちとせ役や『ブルーアーカイブ』御稜ナグサ役、などでご活躍の佐倉薫さんです。

佐倉薫さん

商品の特長

本シリーズは、声優個人をフィーチャーした珍しい完全受注生産のオリジナルパソコンで、特長は次の通りです。

１．本体の外観（天板・背面）のコンセプトを佐倉薫さん自身がデザイン

２．オリジナルデスクトップテーマを5種（システム音声 20ワード×5種 合計100ワード）収録

Windows OSのシステム音で、特に使用頻度の高い20音を声でナビゲート！

それをテーマ5種類分、合計100ワードのシステム音声として収録しています。

収録テーマは「システム標準モード」「クーデレ（クール&デレ）モード」「セクシーお姉さんモード」が決定しており、残りの2テーマは後日発表させていただきます。

３．購入者自身が注文時に指定する名前とセリフを2つ、個別収録してお届け！

ご注文時、お客様に「新着メールの通知」音用のセリフとして「名前を含めたお好きなセリフ」を2種類「雰囲気」込みでご指定いただき、こちらを個別収録して納品します。

例：「ヤッホー、○○。メール？誰から誰から？」など

※指定できるのは1つのセリフあたり“名前を含めたひらがな20文字まで”です。

※必ず“名前”をセリフ中に含めてご指定下さい。

※他社版権に関わる物、または抵触の恐れのあるセリフや内容は、“雰囲気”や“言い方”なども含めて指定できません。

4．ご購入者様限定 お渡しサイン会実施！

2026年3月某日・都内某所にてお渡しサイン会を実施予定です。

ご注文いただいたノートパソコンの天板もしくはタブレットの背面に、佐倉薫さんが直筆でサインをいれて直接お渡しいたします！

受注締め切り後、詳細が決まり次第ご購入者様へサイン会についてご参加の可否を確認するメールをお送りします。

※サイン会への参加が難しい方にも、ご購入いただいたノートパソコンの天板もしくはタブレットの背面に佐倉薫さんに直筆サインをいれていただき、イベント後に郵送にてお届けいたします。

※3台限定デスクトップゲーミングPCを購入された方は、サイン会でのお渡しではなくイベント後郵送にてご自宅に納品いたします。イベント当日は、ご用意いただいた私物1点にサインをいたします。

＜ 注意事項 ＞

※やむを得ない状況により、内容の変更・中止となる場合がございますことご了承ください。

※サイン箇所については、ご購入いただいたノートパソコンの天板、もしくはタブレットの背面のみ可能で1か所となります。

※docomoやauなど、携帯キャリアのメールアドレスを登録されますと、弊社からのメール（PCからのメール）が届かない場合がございます。必ずPCからのメールを受けられるアドレスでご登録ください。

※ご参加の可否をおうかがいするメールに返信をいただけなかった場合は残念ながら欠席扱いとなりますので、設定された期限内にご返信のほどお願い致します。

【限定3台】豪華特典付きデスクトップゲーミングPCを抽選販売！

佐倉薫さんがセレクトしたデスクトップゲーミングPCを3台限定で抽選販売いたします。

こちらを購入希望の方は事前にご応募をいただき、ご当選の方が購入いただけるモデルとなります。詳細は商品の受注ページをご確認ください。

【商品について】

佐倉薫さんが普段お使いのパソコンと同等スペックのデスクトップPCです。

ケース側面にはオリジナルデザインを印刷し、佐倉さんの直筆サインを入れてお届けする世界に3台しかない限定モデルです。

- 【3台限定】佐倉薫さんセレクトスペックデスクトップゲーミングPC＜税込：\385,000＞<主なスペック>[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69921/table/124_1_7b6d63d44d46ff90b6a7bb899e413bc1.jpg?v=202508290127 ]

【特典】

デスクトップゲーミングPCを購入いただいた方限定特典の内容は以下になります。

1.台座付きA2サイズアクリルポートレート

※ポートレートの内容は、制作過程により変更となる可能性があります。

※カレンダーはサイズ比較用のため商品には付属しません。

※台座デザインについても佐倉薫さん仕様に変更となります。

特典2.購入者様限定お渡しサイン会最前席の確約

特典3.佐倉薫さんがPC本体にサインを入れている様子+メッセージ動画のデータをプレゼント

特典4.お渡し会でお好きな私物一点へのサイン

【抽選について】

抽選応募期間：8/29（金）～9/12（金）23:59

※9月下旬までにご応募の皆様に弊社から当落に関するご連絡をメールにてお送りいたします。

ご当選者様には個別購入ページのURLをご案内いたします。

※必ずご購入可能な方のみご応募ください。また、10月上旬までの決済が必須となります。

※こちらのPC本体はサイン会でのお渡しではなくイベント後郵送にてご自宅に納品いたします。

声優オリジナルパソコン【Type:YOU】第118弾 商品ラインナップについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69921/table/124_2_1c9e5d64a04d8403f8d2163762a40bdf.jpg?v=202508290127 ]

■14インチAモデル ＜税込：\319,000＞

<主なスペック>

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/69921/table/124_3_fca543c47f953e38787e545311c92ca0.jpg?v=202508290127 ]14インチAモデル ＜税込：\319,000＞

■14インチBモデル ＜税込：\258,500＞

<主なスペック>

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/69921/table/124_4_a67fdc51eac98783a9788bcfc5053743.jpg?v=202508290127 ]14インチBモデル ＜税込：\258,500＞

■15.6インチAモデル ＜税込：\286,000＞

<主なスペック>

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/69921/table/124_5_8a6d2e8322cbca69d243a8bd09f7e0db.jpg?v=202508290127 ]15.6インチAモデル ＜税込：\286,000＞

■15.6インチBモデル ＜税込：\214,500＞

<主なスペック>

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/69921/table/124_6_9917bcfec7c5dfd657ffb4ad38c457e7.jpg?v=202508290127 ]15.6インチBモデル ＜税込：\214,500＞

■10インチ Windows(R)タブレットモデル ＜税込：\220,000＞

＜主なスペック＞

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/69921/table/124_7_0a0cfd586daecded25cbecba227d97f0.jpg?v=202508290127 ]10インチ Windows(R)タブレットモデル ＜税込：\220,000＞

※ご注意※

下記、全ての商品で記載しているスペックは【相当】となります。

お届けのタイミングで外観を含め、実際の商品とは構成・型番が変更になる可能性があります。

その際は、同等もしくはスペックアップした新商品でのお届けとなりますことをご了承ください。

全ての商品には、1年間の製品保証とサポートサービスが付いてますのでご安心ください。

製品保証、サポートサービスは製造元の株式会社サードウェーブ（ドスパラ）で承ります。

▼保証規定：http://www.dospara.co.jp/support/share.php?contents=guarantee

▼詳しくはこちらをご覧ください。https://www.dospara.co.jp/support/share.php?contents=inquiry

ご登場声優について

佐倉 薫（さくら かおる）さん 所属：REMAX

▼代表作

『「ぷよぷよ!!」シリーズ 』(ウィッチ、シルフ 役)

『アイドルマスター シンデレラガールズ』(黒埼ちとせ 役)

『ブルーアーカイブ』(御稜ナグサ 役)

▼本件のコピーライト表記について

(C)REMAX Inc. ／(C) Smashcore Entertainment Inc.

会社概要

商号：株式会社スマッシュコア エンターテインメント

代表者：代表取締役 福池 功（フクイケ イサオ）

所在地：〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-12-12 第5高野ビル9F

設立：2012年03月

事業内容：広告代理店業務、オリジナル商品受注ECサイト企画・運営

資本金：500万円

URL：https://www.smashcore.co.jp/

【声優オリジナルパソコン [Type:YOU] シリーズに関するお客様からのお問い合わせ先】

オンリーワンPCストア [スマッシュコア]

E-Mail：e-store@smashcore.com