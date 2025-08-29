福岡県の片田舎で相次ぐ失踪、移住者に起こる謎の昏倒、不可解な事件の点と点が繋がった先に待つのは底冷えの恐怖!? 書籍『霧の出る森』が発売

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区　代表取締役社長：宮田 純孝）は、書籍『霧の出る森』著者:嗣人を2025年8月29日（金）に発売いたします。





あの『四ツ山鬼談』に続く九州土俗ホラー第２弾。


分かる人には分かるあの地域。


土地の因果が色濃く匂う、底冷えの短編連作オムニバス。


各話が点と点で繋がり、底冷えのラストへ…。


死・黄泉が日常と地続きにある地の怪奇譚。



■内容紹介・あらすじ


白霧に包まれた御山ば見たらいかんとじゃ。


贄になる……


シアライ――死洗


クギ――供犠


タイサン――泰山


福岡県の片田舎で、禁足地を集落とした者たちの信仰。


御山と骸石(むくろいし)。


底冷えの民俗ホラー!




◆「なもなきもの」


山菜採りに山に入った夫が、裾野の霊園で意識不明状態で発見された。その左手には石が握り込まれ…


◆「くべられるもの」


家庭訪問の時期を前に小学校で新任の先生に伝えられたのは、昨年の薄気味悪い一家全員死亡の事件で…


◆「しらぬもの」


リフォーム前提で購入した山間の中古住宅。だが二階には開かずの間があり、中に石を祀った祭壇が…


◆「おかすもの」


都会の企業が土地を買い造成した霊園。背後に聳える霧深き山を恐れる従業員達。やがて失踪事件が…


◆「つながるもの」


保険の営業で訪れた集落の一軒家。家主の老人は営業マンに村の若い女性との見合いをすすめてきて…


◆「ひかれるもの」


父に虐待されて育ち、母とも確執のある男性。父が死に、妻の勧める山裾の霊園に墓を建てるのだが…


◆「ついでいくもの」


古代の祭祀場を探しに禁足地の山へ入った民俗学研究室の大学生。彼らはそこで恐ろしきものを見る…


結ばれる点と点。


忌まわしき土地の因果を辿る七つの土俗怪奇譚!



■著者


嗣人（つぐひと）


熊本県荒尾市出身、福岡県在住。温泉県にある大学の文学部史学科を卒業。


在学中は民俗学研究室に属。2010年よりWeb上で夜行堂奇譚を執筆中。


妻と娘2人と暮らす専業作家。


著作に『四ツ山鬼談』『文豪は鬼子と綴る』（竹書房）、『夜行堂奇譚』シリーズ、『天神さまの花いちもんめ』『穂束栞は夜を視る』『カナエトメイ』（産業編集センター）、『イヴたちの楽園 藤紫乃女学園の怪異譚』（PHP研究所）など。
▼作者X：https://x.com/yakoudoukitann



■イラストレーター


遠田志帆(えんた しほ)


書籍の装画を数多く手がける。


(著)綾辻行人『Another』、(著)三津田信三『みみそそぎ』、(著)今村昌弘『屍人荘の殺人』など。


▼作者X：https://x.com/techicoo



■書誌情報



『霧の出る森』


発売：2025年8月29日（金）


定価1,760円（本体1,600円＋税）


判型：四六判


【詳細ページ】


https://www.takeshobo.co.jp/book/b10134244.html