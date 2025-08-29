福岡県の片田舎で相次ぐ失踪、移住者に起こる謎の昏倒、不可解な事件の点と点が繋がった先に待つのは底冷えの恐怖!? 書籍『霧の出る森』が発売

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：宮田 純孝）は、書籍『霧の出る森』著者:嗣人を2025年8月29日（金）に発売いたします。

あの『四ツ山鬼談』に続く九州土俗ホラー第２弾。

分かる人には分かるあの地域。

土地の因果が色濃く匂う、底冷えの短編連作オムニバス。

各話が点と点で繋がり、底冷えのラストへ…。

死・黄泉が日常と地続きにある地の怪奇譚。

■内容紹介・あらすじ

白霧に包まれた御山ば見たらいかんとじゃ。

贄になる……

シアライ――死洗

クギ――供犠

タイサン――泰山

福岡県の片田舎で、禁足地を集落とした者たちの信仰。

御山と骸石(むくろいし)。

底冷えの民俗ホラー!

◆「なもなきもの」

山菜採りに山に入った夫が、裾野の霊園で意識不明状態で発見された。その左手には石が握り込まれ…

◆「くべられるもの」

家庭訪問の時期を前に小学校で新任の先生に伝えられたのは、昨年の薄気味悪い一家全員死亡の事件で…

◆「しらぬもの」

リフォーム前提で購入した山間の中古住宅。だが二階には開かずの間があり、中に石を祀った祭壇が…

◆「おかすもの」

都会の企業が土地を買い造成した霊園。背後に聳える霧深き山を恐れる従業員達。やがて失踪事件が…

◆「つながるもの」

保険の営業で訪れた集落の一軒家。家主の老人は営業マンに村の若い女性との見合いをすすめてきて…

◆「ひかれるもの」

父に虐待されて育ち、母とも確執のある男性。父が死に、妻の勧める山裾の霊園に墓を建てるのだが…

◆「ついでいくもの」

古代の祭祀場を探しに禁足地の山へ入った民俗学研究室の大学生。彼らはそこで恐ろしきものを見る…

結ばれる点と点。

忌まわしき土地の因果を辿る七つの土俗怪奇譚!

■著者

嗣人（つぐひと）

熊本県荒尾市出身、福岡県在住。温泉県にある大学の文学部史学科を卒業。

在学中は民俗学研究室に属。2010年よりWeb上で夜行堂奇譚を執筆中。

妻と娘2人と暮らす専業作家。

著作に『四ツ山鬼談』『文豪は鬼子と綴る』（竹書房）、『夜行堂奇譚』シリーズ、『天神さまの花いちもんめ』『穂束栞は夜を視る』『カナエトメイ』（産業編集センター）、『イヴたちの楽園 藤紫乃女学園の怪異譚』（PHP研究所）など。

▼作者X：https://x.com/yakoudoukitann

■イラストレーター

遠田志帆(えんた しほ)

書籍の装画を数多く手がける。

(著)綾辻行人『Another』、(著)三津田信三『みみそそぎ』、(著)今村昌弘『屍人荘の殺人』など。

▼作者X：https://x.com/techicoo

■書誌情報

『霧の出る森』

発売：2025年8月29日（金）

定価1,760円（本体1,600円＋税）

判型：四六判

【詳細ページ】

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10134244.html