韓国発話題のライフスタイルブランド「wiggle wiggle」全国ツアー第3弾！大阪にてPOPUPイベント開催

株式会社ビーエムスマイルジャパン

株式会社ビーエムスマイルジャパン（本社：東京都渋谷区）は、韓国発の人気ライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」の第3弾ポップアップイベント「wiggle wiggle POP UP in OSAKA」を、心斎橋PARCO B1F POPUP SPACEにて開催いたします。本イベントは、全国の主要都市を巡るPOPUPシリーズの一環として実施されるもので、関西エリアでは待望の初開催となります（第1弾は福岡、第2弾は名古屋にて実施）。

大阪だけの限定アートが楽しめるPOPUP

大阪POPUPでは、会場の壁面に wiggle bear や little play bunnyがホテルマンになった限定イラストが登場。来場記念にぴったりのフォトスポットとしてお楽しみいただけます。生活を彩るクッションやマット、雨の日も気分を上げる傘やバッグに加え、人気のキーリングなど、多彩なアイテムをラインナップ。さらに今回は、ここでしか手に入らないPOPUP限定セットも販売します。ショッピングとともに、会場全体で楽しめる“wiggle wiggleらしい体験”をご体感ください。

開催概要- イベント名：wiggle wiggle POP UP in OSAKA- 開催期間：2025年9月12日（金）～9月28日（日）- 営業時間：10:00～20:00（心斎橋PARCOの営業時間に準ずる）- 会場：心斎橋PARCO B1F POPUP SPACE- 住所：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3イベント特典ご来店者さまに大阪POPUP限定ステッカーをプレゼント！Instagramをフォローすると、wiggle wiggleオリジナルフェイシャルマスクをプレゼント。税込5,000円以上ご購入の方にwiggle wiggleオリジナルハンドクリームをプレゼント！開催期間中にPOPUPで撮った写真をInstagramストーリーに投稿いただくと、開催終了後、抽選で3名様にwigglevwiggle人気商品セットをプレゼント！ブランドについて

「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」は、韓国・ソウル発のライフスタイルブランド。カラフルで遊び心あふれるデザインがZ世代を中心に支持され、スマホアクセサリーや雑貨、ファッション小物など、日常を楽しく彩るアイテムを幅広く展開しています。韓国で誕生したwiggle wiggleは、現在中国・タイ・シンガポール・台湾・インドネシアなどアジア各国へ展開を拡大中。また、2024年末にオープンした東京・原宿の日本初フラッグシップ「WIGGLE WIGGLE.ZIP HARAJUKU」は連日多くの来店者でにぎわい、SNSやテレビでも“カワイイ！”と話題に。韓国ファンからZ世代まで幅広い層にその世界観が広がっています。

公式オンラインストア :https://wigglewiggle.jp/公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/wigglewiggle_japan/

X（旧Twitter）： https://x.com/wigglewiggle_jp

TikTok： https://www.tiktok.com/@wigglewiggle_jp

LINE： https://page.line.me/673kdcdy

BtoB・コラボをご検討の企業様へ

本ブランドの商品取り扱いやタイアップ、コラボレーションなどにご関心のある企業様は、ぜひ下記の窓口までお気軽にお問い合わせください。個別のご提案や商品資料のご用意も可能です。

メディア取材について

本イベントに関する取材対応可能です。会場撮影・担当者取材・サンプル提供などもご相談ください。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ビーエムスマイルジャパン

担当者: 黒石 奈那

TEL: 090-7393-5776

メール: nana.kuroishi@bmsmile.jp