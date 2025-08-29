アクチニウム-225市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
アクチニウム-225（Ac-225）とは、放射性のアクチニウム同位体であり、主に医療用途におけるα線放出核種として利用される戦略的アイソトープである。特に、がん治療の分野において注目されており、標的型α線療法（Targeted Alpha Therapy, TAT）において抗体や小分子リガンドに結合させることで、悪性細胞に対して高エネルギーのα線を選択的に照射し、周囲の健常組織へのダメージを最小限に抑える特性を持つ。その半減期は約10日で、治療スケジュールとの親和性も高く、体内での分布制御や治療設計がしやすい。また、壊変系列中に発生するBi-213などの短寿命α線核種も併用可能であり、治療効果を強化することができる。製造面では中性子照射や加速器を用いた生成ルートが限られており、安定供給体制の確立が産業成長の鍵を握る。
アクチニウム-225を用いた医療技術は、従来の外部放射線治療や化学療法に代わる「第四のがん治療法」として位置づけられつつある。その最大の特徴は、腫瘍内部にまで選択的に到達し、かつ極めて強い生物学的効果を発揮するα線を用いることである。従来のβ線核種と比較して、組織貫通距離が極端に短く、ピンポイントでの細胞破壊が可能であることから、難治性がんや微小転移への適応が期待されている。特に分子標的薬との融合によるTAT技術は、個別化医療の推進に直結する技術的ブレークスルーであり、研究機関や企業の連携による臨床応用への取り組みが加速している。こうした背景から、アクチニウム-225は単なる核種としてではなく、治療コンセプトを根本から変革する鍵となる医療資源として注目を集めている。
アクチニウム-225市場の成長を牽引する最大の要因は、未充足の医療ニーズと放射性医薬品の高い治療効果にある。特に従来治療に効果が乏しい腫瘍型や希少がんに対して、新たな治療選択肢を提供できることが、その臨床価値を高めている。また、製薬企業・核物質供給機関・研究機関の三位一体となった開発体制が構築されつつあり、パイプラインの進展が期待される。一方で、アクチニウム-225の製造には高度な核物理技術と設備が必要であり、生成量や品質の安定性、放射性物質としての管理体制など多くの制約が存在する。供給側のボトルネックは市場の制限要因であると同時に、高度技術を保有する企業にとっては競争優位性を形成する源泉ともなる。このように、需要と供給の構造的ギャップが、今後の市場形成と企業戦略に大きな影響を及ぼす。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルアクチニウム-225市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが21.4%で、2031年までにグローバルアクチニウム-225市場規模は0億米ドルに達すると予測されている。
図. アクチニウム-225世界総市場規模
図. 世界のアクチニウム-225市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、アクチニウム-225の世界的な主要製造業者には、ORNL、TerraPower、Tri-Labなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約55.0%の市場シェアを持っていた。
今後、アクチニウム-225市場の発展には、核種製造技術のスケールアップと国際的な供給網の整備が不可欠である。加速器利用やサイクロトロン応用による新規製造ルートの確立、また医薬品開発との統合的なバリューチェーンの構築が求められる。さらに、各国の規制当局による承認プロセスの整備と国際基準の共有化が進むことで、商業化への道がより現実的になると見られている。加えて、原子力施設や同位体センターなどインフラを有する国家機関と民間企業との連携も強化されつつあり、公共と民間が一体となった供給体制の構築が進んでいる。アクチニウム-225は単なる先端素材にとどまらず、がん治療の未来像を形づくる戦略的核種として、医療技術・産業政策・放射線工学の交差点に位置している。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Accelerator
Thorium-229 Decay
用途別セグメント：
Scientific Research
Cancer Therapy
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
図. アクチニウム-225世界総市場規模
図. 世界のアクチニウム-225市場におけるトップ7企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
