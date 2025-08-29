こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
グラニフとイギリス発のフットボールブランド「UMBRO」が初コラボレーション！全36アイテムを8月29日(金)より発売
グラニフのオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」「イカク」とのコラボレーション。ゲームシャツなどのウェアやファッショングッズのほか、ぬいぐるみも登場！
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は、イギリス発のフットボールブランド「UMBRO（アンブロ）」とのコラボレーション商品全36アイテムを2025年8月29日(金)に発売いたしました。
イギリス・マンチェスター発のフットボールブランドとして昨年100周年を迎えた「UMBRO」と、グラニフのオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」「イカク」とのコラボレーションで展開される本コレクション。フットボールファンにはおなじみのロゴに、各キャラクターのグラフィックを組み合わせた遊びゴコロあふれるデザインで、コラボレーションならではのユニークな世界観を表現しました。
ゲームシャツやナイロンジャケット＆パンツなど、スポーツミックスのスタイリングで活躍するウェアはもちろん、バッグやソックス、ウォレットといった日常使いしやすい雑貨もラインナップ。また、コラボレーションウェアを着たぬいぐるみやチャームも登場いたします。
商品発売日： 2025年8月29日(金)
取扱店舗： グラニフ公式オンラインストアおよび国内26店舗
グラニフ公式オンラインストア https://www.graniph.com
＜旗艦店＞グラニフ東京、グラニフ福岡天神
アトレ秋葉原、イオンモール太田、イオンモール各務原、イオンモール草津、イオンモール倉敷、イオンモール新潟亀田インター、イオンモール浜松市野、イオンモール東浦、イオンモール広島府中、イオンモール幕張新都心、エミテラス所沢、グラニフ吉祥寺、グラニフ心斎橋、神戸ハーバーランド umie、コクーンシティ、サンシャインシティアルパ、ジ アウトレット北九州、ジ アウトレット湘南平塚、ジ アウトレット広島、タカシマヤゲートタワーモール、ならファミリー、ニューポートひたちなか、MARK IS みなとみらい、ららぽーとEXPOCITY
UMBRO（アンブロ）
アンブロは、マンチェスターで生まれたフットボールブランド。これまで、スポーツウェアとスポーツ・テイラーリングの世界に、多くの革新をもたらしてきた。アンブロのユニフォームキットは、1934年のFAカップでマンチェスター・シティが着用していたことで、その存在を広く知られるようになった。アンブロは、スポーツ・テイラーリングの伝統と現代のフットボールカルチャーを結びつけ、性能とデザイン性が調和した革新的かつ時代を象徴するフットボールウェア、スパイク、エキップメントを生み出している。
・公式ブランドサイト https://store.descente.co.jp/umbro/
展開アイテム
ビッグTシャツ \6,900、長袖Tシャツ \7,900、ゲームシャツ \7,900、アノラック \17,000、ナイロンジャケット \17,000、ナイロンパンツ \13,000、ショルダーバッグ \6,900、2WAYナップサック \6,500、ラウンドミニショルダーバッグ \5,500、キャップ \3,900、バケットハット \4,500、ニットバケットハット \4,500、ソックス \1,500、ハイソックス \2,500、ジップウォレット \4,990、コインケース \4,500、チャーム \2,900、ぬいぐるみ \3,900
※すべて税込価格。全アイテム「ビューティフルシャドー」「イカク」で展開。
ビッグTシャツ、長袖Tシャツ
ゲームシャツ、アノラック
ナイロンジャケット、ナイロンパンツ
ショルダーバッグ、バケットハット
ソックス、ジップウォレット
チャーム、ぬいぐるみ
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：77店舗（国内76、海外1 2025年8月1日現在）
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X（Twitter）：https://twitter.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
