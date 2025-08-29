イタンジ、「賃貸住宅フェア2025in東京」（9/17-9/18）に出展

イタンジ株式会社

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）は、2025年9月17日（水）・9月18日（木）に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「賃貸住宅フェア2025in東京」（主催：全国賃貸住宅新聞社）にブースを出展いたします。

イベントでは9月17日（水）に、当社CEOの永嶋が、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 塩見 紀昭氏、株式会社S-FIT代表取締役社長 紫原 友規氏、株式会社常口アトム代表取締役社長 清河 智英氏、株式会社Enpathy代表取締役 高柳 裕司氏と人材不足とDXをテーマにディスカッションを実施します。

◆ 概要

当社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産のインフラとなり、人々が大切なことに向き合えるようにすることを目指す不動産テック企業です。

2025年9月17日（水）・9月18日（木）に東京ビッグサイトで開催される「賃貸住宅フェア2025in東京」（主催：全国賃貸住宅新聞社）にてブースを出展いたします。

9月17日（水）15：00～16：00には、当社CEO 永嶋 章弘と不動産業界の経営者4名で『人材不足でも賃貸ビジネスは成長可能か？！～生産性向上の鍵はDXにあり～』をテーマにディスカッションします。

◆ 特別対談『人材不足でも賃貸ビジネスは成長可能か？！～生産性向上の鍵はDXにあり～』 概要

日時：2025年9月17日（水）15:00～16:00

会場：南会議室A（Z-4）

登壇者：公益財団法人日本賃貸住宅管理協会 塩見 紀昭氏

株式会社S-FIT 代表取締役社長 紫原 友規氏

株式会社常口アトム 代表取締役社長 清河 智英氏

株式会社Enpathy 代表取締役 高柳 裕司氏

イタンジ株式会社 代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

対談テーマ：不動産業界の現状、企業の事例紹介、賃貸ビジネス成長に向けたDXの活用など



＊セミナーは出入り自由のため、席の予約は受け付けておりません。セミナーを聴講される方は、来場登録の上、開始時刻10分前までに、会場内のセミナースペースにお越しください。席数には限りがあり、混雑状況によっては立ち見が制限される場合があります。

◆ 賃貸住宅フェア 概要

賃貸住宅フェアは、マンションや土地を所有するオーナーや不動産仲介・管理会社向けに、住宅設備・リフォーム・投資・資産運用関連会社など多彩な出展社が新商品やサービスをプロモーションする賃貸住宅業界最大のイベントです。賃貸住宅市場のトレンドを掴めるだけでなく、物件のバリューアップ、空き家をはじめとした土地活用の情報など、不動産にかかわる多彩なテーマを扱っています。

【開催概要】

名称：賃貸住宅フェア2025in東京

会期：2025年9月17日（水）・18日（木）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト・南展示棟(南1・2ホール)

主催：全国賃貸住宅新聞社

来場方法：事前予約制（無料）

事前申込：https://zenchin-fair.com/2025/tokyo/visiter

公式サイト：https://zenchin-fair.com/2025/tokyo/

◆ ITANDI サービス紹介

https://service.itandi.co.jp/

不動産賃貸・売買の取引における一連の業務をDXするサービスを提供しています。不動産賃貸領域ではリアルタイム不動産業者間サイト「ITANDI BB」のほか、「ITANDI BB」と連携する賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」や、賃貸仲介の営業支援サービス「ITANDI 賃貸仲介（旧「ノマドクラウド」）」を展開。不動産売買領域では不動産売買仲介会社向け営業支援サービス「ITANDI 売買 PropoCloud」を展開し、それぞれの領域でなめらかな業務体験と取引体験を実現しています。

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約100万件以上・電子契約件数は年間約34万件以上（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,151万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日。当社提供の「ITANDI 賃貸管理」導入企業の推定削減枚数を元に算出

社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

URL：https://corp.itandi.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイトの開発、運営

・不動産賃貸・売買業務のDXサービスの開発、運営

・不動産データサービスの開発、運営