¡Ú½Ë¡ªÏ¢ºÜ10¼þÇ¯ÆÍÇË¡ª¡ÛÂç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡Ø¥¢¥È¥à ¥¶¡¦¥Ó¥®¥Ë¥ó¥°¡Ù10±ß¥»ー¥ëÂè2ÃÆ¤¬³«ºÅÃæ¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ºÇ¿·24´¬¤â8·î29Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328411&id=bodyimage1¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Òー¥íー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Çò°æ¾¡Ìé¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¢¥È¥à ¥¶¡¦¥Ó¥®¥Ë¥ó¥°¡ÙÂè24´¬¡Ê¸¶°Æ:¼ê筭¼£Ãî/¥³¥ó¥»¥×¥È¥ïー¥¯¥¹:¤æ¤¦¤¤Þ¤µ¤ß/Ì¡²è:¥«¥µ¥Ï¥é¥Æ¥Ä¥íー/´Æ½¤:¼êÄÍâÃ/¶¨ÎÏ:¼ê筭¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢10¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂè2ÃÆ¡Ö½Ë¡ª¡Ø¥¢¥È¥à ¥¶¡¦¥Ó¥®¥Ë¥ó¥°¡ÙÏ¢ºÜ10¼þÇ¯ÆÍÇË¡ªÂç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤10±ß¥»ー¥ëÂè2ÃÆ¡ª¡×¤ò³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢£»ÜºöÌ¾
½Ë¡ª¡Ø¥¢¥È¥à ¥¶¡¦¥Ó¥®¥Ë¥ó¥°¡ÙÏ¢ºÜ10¼þÇ¯ÆÍÇË¡ªÂç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤10±ß¥»ー¥ëÂè2ÃÆ¡ª
¢£ÂÐ¾Ý´¬
1～10´¬¡¡¢Í¡¡10±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¶Ñ°ì
11～20´¬¡¡¢Í¡¡È¾³Û
¢£¼Â»Ü´ü´Ö
2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£»²²Ã½ñÅ¹°ìÍ÷
Kindle¡Êwholesale¡Ë¡¢¥Þ¥ó¥¬BANG¡ª¡¢d¥Ö¥Ã¥¯¡¢DMM.com¡¢µª°ËÔ¢²°kinoppy¡¢GooglePlay¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢BOOK¡ùWALKER¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢¥Ö¥Ã¥³¥ß¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡¢¥Þ¥ó¥¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢¤Þ¤ó¤¬¥»¥¾¥ó¡¢¥â¥Ó¤Ö¤Ã¤¯¡¢U-NEXT¡¢DLsite/comipo¡¢HAPPY!¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢music.jp¡Êcomic¡Ë¡¢COCORO BOOKS¡¢¤è¤à¤ë¤ó¡¢honto¡¢au¥Ö¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡¢Reader Store¡¢yodobashi.com¡¡¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ú¿·´©¾ðÊó¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328411&id=bodyimage2¡Û
¡ÊC¡Ë¼ê筭¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¤æ¤¦¤¤Þ¤µ¤ß¡¦¥«¥µ¥Ï¥é¥Æ¥Ä¥íー / ¥Òー¥íー¥º
¡Ø¥¢¥È¥à ¥¶¡¦¥Ó¥®¥Ë¥ó¥°¡Ù24´¬
¸¶°Æ¡Ã¼ê筭¼£Ãî
¥³¥ó¥»¥×¥È¥ïー¥¯¥¹¡Ã¤æ¤¦¤¤Þ¤µ¤ß
Ì¡²è¡Ã¥«¥µ¥Ï¥é¥Æ¥Ä¥íー
´Æ½¤¡Ã¼êÄÍâÃ
¶¨ÎÏ¡Ã¼ê筭¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
½ÐÈÇÇ¯·îÆü¡Ã2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë
ISBN¡Ã978-4-86805-107-7
ÈÇ·¿¡ÃB6
Äê²Á¡Ã800±ß¡ÊÀÇ¹þ880±ß¡Ë
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
²Ê³Ø¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¿·¿ÍÎà¡£
――¤½¤ÎÌ¾¤â¡ã¥Æ¥Ã¥¯¡ä¡ª
¡Ö¼«²æ¤Î¤¢¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¿Í¸¢¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡©¡×
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅÞ¤¬·Ç¤²¤¿À¯ºö¤Ï¹ñÆâ¤òÆóÊ¬¤¹¤ëÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë°ìÊý¡¢¿·¿ÍÎà¡¦¥Æ¥Ã¥¯¤Ï½ù¡¹¤ËÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß»Ï¤á--¡£
Ï¢ºÜ10¼þÇ¯ÆÍÇË¡ª¡ÈÅ´ÏÓ¥¢¥È¥à¡ÉÃÂÀ¸Á°»Ë¡¢Å¾À¸¤ÎÂè24´¬!!
¡ÚÆÃÅµ¾ðÊó¡Û
È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢°ìÉô±þ±ç½ñÅ¹ÍÍ¤Ë¤ÆÆÃÅµ¥Úー¥Ñー¤ÎÇÛÉÛ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328411&id=bodyimage3¡Û
ÇÛÉÛ½ñÅ¹°ìÍ÷
https://viewer.heros-web.com/news/entry/atb24
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤Ï¸¶Â§¡¢¾åµURLµºÜ¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ½ñÅ¹ÍÍ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤ËÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡Êhttps://viewer.heros-web.com¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Òー¥íー¥º¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¥Òー¥íー¥º¡¢¤ï¤¤¤ë¤É¥Òー¥íー¥º¤È¤¤¤¦ÆÃ¿§¤Î°ã¤¦£³¤Ä¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤¬¤ª¤¯¤ëËè½µ¶âÍË12»þ¹¹¿·¤Î¡È¥Þ¥ó¥¬¥·¥¢¥¿ー¡É¡ÊWEB¥Þ¥ó¥¬¥µ¥¤¥È¡Ë¡£
¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/heros¡Ë
¡ØULTRAMAN¡Ù¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¯¥¦¥¬¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥Õ¥é¥Ê¥¬¥ó¡¦¥Öー¥óÀïµ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Òー¥íー¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ø¥Ë¥ï¥È¥ê¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¡¢¡ØÅìÅçÃ°»°Ïº¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¿·À¤Âå¤ÎµßÀ¤¼ç¤Þ¤Ç¡£ºÇ¶¯¥Òー¥íー¤¬½¸¤¦¡¢À¤³¦»ÅÍÍ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¤Õ¤é¤Ã¤È¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/flat¡Ë
Îø°¦¡¢Í§¾ð¡¢¿©¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤«¤éSF¤Ê¤É¤ÎÈóÆü¾ï¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡¢Âç¿Í¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¡£Ê¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº× ¥Þ¥ó¥¬ÉôÌçÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥À¥Ö¥ë¡Ù¡¢¥Ö¥í¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥ÉÂç¾Þ¤Î¡ØÅ¾¤¬¤ë»ÐÄï¡Ù¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2022¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Ø¥Ö¥é¥ó¥¯¥¹¥Úー¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢³ÆÌ¡²è¾Þ¤ÇÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡ª
¤ï¤¤¤ë¤É¥Òー¥íー¥º¡Êhttps://viewer.heros-web.com/series/wild¡Ë
ÇÐÍ¥¡¦º´Æ£ÆóÏ¯¸¶ºî¤Î¡ØÌ¾Ìµ¤·¡Ù¤ä¡¢¡Ø¥¥ê¥ó¥°¥Ð¥¤¥Ä¡Ù¡¢¡Ø¿ÀÌµ¤À¤³¦¤Î¥«¥ß¥µ¥Þ³èÆ°¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡¢¡Øbeautiful place¡Ù¡¢¡Ø¥íー¥¼¥ó¥¬ー¥Æ¥ó¡¦¥µー¥¬¡Ù¡¢¡Ø»à¤ËÌá¤ê²¦½÷¤ÏÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËÉ´¹ç¥Ïー¥ì¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¤Î°Û¿§ºî¤Þ¤Ç¡£¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥»¥¯¥·ー¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ê¤Éµ²¤¨¤¿ËÜÇ½¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¡¢»É·ãËþÅÀ¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¡ª
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Òー¥íー¥º
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Òー¥íー¥º
