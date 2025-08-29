イメージングフローサイトメーター調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
イメージングフローサイトメーターとは、従来のフローサイトメトリーの高スループット特性と、顕微鏡イメージングの空間解像能を融合させた次世代の細胞分析装置である。流体中を高速で通過する個々の細胞を対象に、蛍光強度や散乱情報に加えて、高解像度の画像情報を同時取得することが可能であり、細胞の形態的特徴、局在パターン、構造変化などを多次元的に解析できる点が大きな特長である。特に、細胞内オルガネラの動態、細胞死の形態的分類、DNA損傷や転写因子の局在など、定量情報と空間情報を統合して評価する必要がある研究領域において高い有用性を発揮する。従来のFACSでは把握できなかった形態学的な差異を数値的に比較・分類することが可能であり、基礎研究から創薬支援、がん診断、免疫モニタリングに至るまで、多用途なプラットフォームとして注目されている。
近年のライフサイエンス分野では、単一細胞レベルでの多次元データ取得が研究の前提となっており、従来型フローサイトメーターに求められる機能が飛躍的に高度化している。イメージングフローサイトメーターは、蛍光強度だけでなく画像解析を加味した複合データによって、より精緻な細胞分類や異常細胞の検出が可能であり、定量×定性の融合という観点から大きな技術的進化を遂げている。このような背景により、研究機関や製薬企業では従来装置の置き換えや補完として、イメージング型への投資が活発化しており、特にAIによる画像解析アルゴリズムとの組み合わせにより、新たな解析手法の開発が進行している。装置自体も高感度カメラ、マルチチャンネル検出、リアルタイム画像処理などを統合した多機能化が進み、汎用性の高い研究ツールとしての地位を固めつつある。
イメージングフローサイトメーターの導入は、がん免疫研究、幹細胞分化解析、微生物検査、毒性評価、再生医療など、従来のフローサイトメトリーでは不十分だった領域への応用を可能にしている。特に、免疫細胞の機能的分化や、がん細胞の形態異常を視覚的かつ統計的に捉える必要がある研究分野において、その有用性が顕著である。さらに、医療・生物・情報の学際的連携が進む中で、本装置は「細胞のデジタル化」や「データ駆動型生物学」という新たな研究手法の中心技術として機能しつつある。AIベースの分類・クラスタリング手法、ビッグデータ解析との連動により、研究成果の再現性や精度が向上することから、今後は教育・臨床領域への波及も期待される。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルイメージングフローサイトメーター市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが19.4%で、2031年までにグローバルイメージングフローサイトメーター市場規模は1.7億米ドルに達すると予測されている。
図. イメージングフローサイトメーター世界総市場規模
図. 世界のイメージングフローサイトメーター市場におけるトップ3企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
