「第82回ベネチア国際映画祭」に映画「仕方ない」でイ・ビョンホンが会場入り
映画「仕方ない」で「第82回ベネチア国際映画祭」にイ・ビョンホンを始めソン・イェジン、パク・ヒスン、パク・チャヌク監督が招待されました。会場入り前のイ・ビョンホンと。
数々の仕事を通じて、これまでの自分の人生に満足していた会社員のユ・マンス（イ・ビョンホン）が突然、会社から解雇されてしまった後に
妻子をを守る為、そして苦労して手に入れた家を守るため、再就職に向けた戦いのストーリーを描いた作品。
イ・ビョンホンにはブルーペンのサインはダメだと言われたのでボールペンでサインをもらいました。感謝
イビョンホン（朝: ? ??、漢字：李 炳憲、1970年7月12日 -）は韓国の俳優。アクション俳優としても知られる。身長177 cm、体重72 kg。
BHエンターテインメント所属。
主な作品
映画
『JSA』
『甘い人生』
『夏物語』
『グッド・バッド・ウィアード』
『G.I.ジョー』シリーズ
『悪魔を見た』
『王になった男』
『REDリターンズ』
『ターミネーター:新起動/ジェニシス』
『インサイダーズ/内部者たち』
『密偵』
『マグニフィセント・セブン』
『白頭山大噴火』
『KCIA南山の部長たち』
『非常宣言』
テレビドラマ
『明日は愛』
『美しき日々』
『IRIS-アイリス-』
『イカゲーム』
日本外国人特派員協会準会員 （社）モナコウィークインターナショナル代表理事 CEO 行政書士 樽谷大助
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
