ファッションブランドELLEgirl(エル ガール)が世界で人気のファッションドール“Barbie”とのコラボレーション第一弾発売開始！
URL: https://www.crossplus.jp/Page/feature/ellegirl/250829_Barbie/
女性社員が多く活躍し、SDGsを重要な取り組みとして推進するアパレルメーカー・クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛、以下当社）は、株式会社ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン（日本支社:東京都港区、CEO:アンヌ・ビラズ）とライセンス契約のもと展開するファッションブランド「ELLEgirl（エル ガール）」より、世界で人気のファッションドールBarbieとのスペシャルコラボアイテム第一弾が2025年9月5日(金)12時よりオンラインストアにて発売をいたします。
■Barbie×ELLEgirl
アイテムはヴィンテージ感のあるグラフィックTシャツ4型とバッグに付けて可愛いトレンドライクなチャーム2型が登場！
ここでしか手に入らないBarbie×ELLEgirlのスペシャルコラボのアイテムをぜひチェックしてみてください！
https://digitalpr.jp/table_img/1914/116821/116821_web_1.png
T-shirt
お好みのグラフィックでお選びいただけるTシャツは4型登場。
1型はトレンドライクなミニ丈、3型はカジュアルに着こなすことができるややルーズなシルエットです。
https://digitalpr.jp/table_img/1914/116821/116821_web_2.png
Charm
じゃらじゃらと付けるだけでトレンドライクに！ バッグが今っぽくなる可愛いセットチャームが登場。 オリジナルで作成したコラボレーションロゴのホテルキーチャームや、1959年代のBarbieドールチャームがレトロ可愛いく仕上がりました。
https://digitalpr.jp/table_img/1914/116821/116821_web_3.png
〈発売概要〉
https://digitalpr.jp/table_img/1914/116821/116821_web_4.png
■Barbie
2024年にデビュー65周年を迎えた、世界で最も有名なファッションドール「バービー」。その姿は時代を超えて人々に勇気を与え、さまざまな世代のファンに物語のインスピレーションを届けてきました。
バービーは、心の中にある子どものような純粋で明るい気持ちを呼び起こし、あらゆる年代の人々と深くつながり続けています。おもちゃ箱を飛び出して、今や私たちの心の中にしっかりと根づいている存在です。
「女の子の無限の可能性を引き出すドール」というアイデアから誕生したバービーは、単なるドールの枠を超え、人生をもっと自由に、もっと楽しく生きるためのムーブメントへと進化を遂げました。
■ファッションブランド「ELLEgirl（エル ガール）」
「ELLEgirl（エル ガール）」は、時代のトレンドを掴み「自分スタイル」をカスタマイズしてファッションを楽しんでいただきたいという思いのもと、フランスで誕生したブランドです。コンセプトは、「Dare a new style and create new me-新しいスタイルで新しい自分を。」。自分の好きを恐れることなく、新たなスタイルでの女性らしさや可愛らしさ、楽しみと喜びを想像するという意味を持っています。ファッション・ビューティーだけでなく環境や社会問題まで意識し、自分にとっての新しいスタイルにも気軽にチャレンジできるコレクションとなっています。
公式オンラインストア：https://www.crossplus.jp/shop/ellegirl/
ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/ellegirl/
Instagram(@ellegirlfashion_jp)： https://www.instagram.com/ellegirlfashion_jp/?hl=ja
■本商品に関するお問い合わせ
クロスプラス株式会社 ELLEgirl プレス担当
電話：03-3669-5270
■ ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパン 会社概要
会社名 ：株式会社LAGARDÈRE ACTIVE ENTERPRISES JAPAN
代表者 ：アンヌ・ビラズ
所在地 ：東京都港区南青山3-8-38 クローバー南青山5F
URL ：https://jp.elleboutique.com/japan/
■クロスプラス 会社概要
会社名 ：クロスプラス株式会社
代表者 ：山本大寛
所在地 ：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13
URL ：https://www.crossplus.co.jp
クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
クロスプラス株式会社 広報担当：松永
TEL：090-7032-3878 / MAIL：pr@crossplus.co.jp
