2025年ベネチア国際映画祭 ヴェルナー・ヘルツォークに栄誉金獅子賞が授与授与される
ヴェルナー・ヘルツォークと！
ベネチア国際映画祭2025年の開会式において、アメリカ映画界の巨匠フランシス・フォード・コッポラより50年来の盟友であるドイツの映画監督、
ヴェルナー・ヘルツォークに栄誉金獅子賞を授与するという感動的なシーンが繰り広げられました。
ヴェルナーヘルツォーク （WernerHerzog、本名: Werner Stipetić、1942年9月5日 - ） は、ドイツの映画監督・脚本家・オペラ演出家。ヴィム・ヴェンダース、ライナー・ヴェルナー・ファスビンダーらと並んでニュー・ジャーマン・シネマの代表的な監督である。
怪優クラウス・キンスキーを起用した作品でも有名
主な作品
監督
『アギーレ/神の怒り』
『カスパー・ハウザーの謎』
『ノスフェラトゥ』
『ヴォイツェク』
『フィツカラルド』
『コブラ・ヴェルデ（英語版）』
『グリズリーマン』
『戦場からの脱出』
『バッド・ルーテナント』
『狂気の行方』
『アラビアの女王 愛と宿命の日々』
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328390&id=bodyimage1】
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
