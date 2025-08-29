スペシャル・バー・クオリティ（SBQ）の世界市場2025年、グローバル市場規模（熱間圧延、冷間仕上げ）・分析レポートを発表
2025年8月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スペシャル・バー・クオリティ（SBQ）の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、スペシャル・バー・クオリティ（SBQ）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界のスペシャル・バー・クオリティ（SBQ）市場規模は2023年に278億9,000万米ドルと評価され、2030年には349億9,000万米ドルに達すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）は3.3％です。SBQ鋼は、高応力・高負荷の用途向けに開発された特別品質の棒鋼を指し、高速切削、高引張強度、耐疲労性など、工学的・冶金的特性に優れています。形状はステンレス棒鋼、六角棒、フラット材、チューブなど多岐にわたり、主にベアリング、高速シャフト、ギアなど長期間の稼働に耐える機械・自動車部品の製造に用いられます。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
SBQ産業は、原材料供給から製造、加工、流通、最終消費までを含む産業チェーンで構成されます。主要用途は自動車産業、輸送産業、石油・ガス、農業機械、重機などです。タイプ別では熱間圧延品と冷間仕上げ品に大別され、特に丸鋼が全体の約60％を占めています。自動車産業向けが最大需要分野であり、次いで輸送産業向けが続きます。
________________________________________
地域別市場動向
アジアおよび極東地域が世界市場の約45％を占め、最大の市場となっています。中国を中心に旺盛な国内需要、製造基盤の強さ、政府の支援策が成長を牽引しています。北米および欧州も、政府の産業振興策や消費者需要の安定によって堅調な成長を示しています。南米や中東・アフリカ地域でも、インフラ開発や輸送・エネルギー分野の拡大に伴い需要が増加しています。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートは、以下の視点でSBQ市場を包括的に分析しています。
● 市場規模とセグメンテーション：販売数量（キロトン）、売上高、タイプ別・用途別の市場シェアを測定。
● 産業分析：政府規制、技術革新、消費動向、産業構造の変化を評価。
● 地域分析：政府支援、インフラ整備、経済状況、消費行動の違いを検証。
● 市場予測：成長率や需要予測、新規トレンドを提示。
________________________________________
企業分析
主要企業にはRepublic Steel、Gerdau、TimkenSteel、Nucor、Steel Dynamics、Alton Steel、Stomana Industry S.A.、Eaton Steelなどが含まれます。上位2社で市場の約37％を占め、グローバルな生産・供給体制と幅広い製品ポートフォリオを活用しています。多くの企業は、自動車メーカーや重工業メーカーとの長期的パートナーシップを通じて安定した受注を確保し、製品性能向上や生産効率化を進めています。
________________________________________
用途別・消費者分析
自動車産業は、エンジン部品、駆動系、サスペンション部品など高強度・高耐久性を要する部材でSBQ鋼を多用します。石油・ガス分野では、パイプラインや掘削機器など高耐食性・高靱性を求められる用途が中心です。農業機械や重機分野でも、過酷な使用条件に耐えるためSBQ鋼の需要が拡大しています。消費者調査では、信頼性と耐用年数の長さが製品選定の主要要因であることが示されています。
