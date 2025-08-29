未来は変えられる。学びでいくらでも。 Wannabe Academyが夢を叶えた卒業生たちの声を集めた特設ページを公開
未経験から学べるWebマーケティングスクールとして高い評価をいただている『Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）』（株式会社Shareway：東京都杉並区：代表取締役 森田吏）は、卒業生の声を集めた特設サイト（https://shareway-academy.com/voice2）を公開しました。本ページでは、未経験から卒業後に活躍するまでのキャリア変遷や成果、現在の活躍の姿まで、リアルなストーリーを複数の卒業生の言葉で紹介しています。卒業生の声を通じて、学びがどのようにキャリアや現場で活きているかを知ることができ、これから学びを始める方にとって安心材料となるだけでなく、企業研修や教育に携わる方にとってもプログラムの価値をより具体的に感じ取っていただけます。
特設ページ：https://shareway-academy.com/voice2
【特設ページ公開の背景】
Wannabe Academyは、2020年の開講以来、未経験からでも実務を通じてWebマーケティングを学べるカリキュラムを提供し、2,000名以上の受講生を業界へ輩出してきました。
一方で、入学希望者からは「実際にどんな成長ができるのか」「現場でどう活かせるのかが知りたい」「卒業後はどのように活躍ができるのか」という声が多く寄せられていました。こうしたニーズに応える形で、卒業生のリアルな体験談をまとめた特設ページを新たに公開する運びとなりました。
【特設ページの特徴】
1. 卒業生のリアルな声を多数掲載
未経験からキャリアを切り開いた卒業生の体験談を、具体的な言葉とストーリーで紹介。
2. “現場で何が変わったのか”を具体的に紹介
社内評価の向上、案件獲得、副業成功など、成果のエピソードを多数掲載。
3. 多様なキャリアパスを提示
異業種からの転職、副業経由での独立、フリーランスとしての活躍など、多様な卒業生のキャリア軌跡を紹介。
【特設ページ概要】
・サイトURL：https://shareway-academy.com/voice2
・掲載内容：卒業生の体験談、キャリアの変化、現場での成果、学びを振り返ったメッセージ
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ13,500名（2024年2月時点）、「Webマーケターコース」受講性2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長8ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。
