オンキヨー株式会社 「Matured by Onkyo」新商品発売のお知らせ
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、音響機器ビジネスにおいて長年培ってきた音に関する技術やノウハウを異業種に展開し、新しいビジネスを創造することを目指して協業を進めております。その中で進めている、醸造酒や食品への音楽加振による熟成を目的とした、音楽食品ビジネスにつきまして、「Matured by Onkyo」を掲げた商品の拡大を行っております。
このたび、当社は、昨年に引き続き、公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団（理事長：堀場 厚）が運営する京都市交響楽団の協力のもと、佐々木酒造株式会社（所在地：京都市上京区、代表取締役：佐々木 晃、以下「佐々木酒造」といいます。）と共に当社の加振技術を用いた音楽振動熟成の日本酒を開発し、新商品として2025年9月から発売されますことをお知らせ致します。この商品には、当社技術の証である「Matured by Onkyo」が付されています。
当社ECサイトのONKYO DIRECTにおきまして、9月19日（金）から先行販売を予定しております。
ONKYO DIRECT 加振酒特設サイト https://onkyodirect.jp/shop/pages/mbo.aspx
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328248&id=bodyimage1】
本商品は、2023年4月に常任指揮者に就任した沖澤のどか氏の指揮のもと、京都市交響楽団によって演奏され、収録された楽曲を聴かせることによって発酵されています。2025年9月23日（火・祝）にサントリーホールで開催される京都市交響楽団 東京公演の会場におきまして、本商品の販売が予定されています。
【新商品概要】
聚楽第 京乃響 2025
加振機材を取り付けた専用のタンクで京都酵母「京の琴」に音楽振動を届けるとともに、酒造りの杜氏も音楽を感じながら一丸となって作り上げた聚楽第ブランドの純米吟醸
京都市交響楽団・京の酒蔵・京都で生まれた京都酵母それぞれが交差し新しい味わいが生み出されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328248&id=bodyimage2】
【京都市交響楽団 第691回定期演奏会】
開演日 2025年９月23日（火・祝）
開演時間 6:00pm
会場 サントリーホール・大ホール
出演者 指揮：沖澤 のどか（常任指揮者）
詳細はこちらをご確認ください。
https://www.kyoto-symphony.jp/concert/?y=2025&m=9#id1463
【佐々木酒造について】 佐々木酒造ホームページ https://www.jurakudai.com/ より
洛中伝承
西陣に芽吹き、伝承する京の酒
秀吉が天下に威勢を示した聚楽第跡。
千利休が茶の湯に用いたと伝わる 銀明水で仕込んだ 稀代の名酒「聚楽第」。
川端康成が 「この酒の風味こそ京都の味」と好んだ 京の酒「古都」。
それぞれに洛中の年輪を刻み、 技と味を伝承した 京都・洛中・佐々木酒造。
【京都酵母 -京の琴-について】
地方独立行政法人京都市産業技術研究所が開発した京都オリジナルの清酒酵母。
現在５種類が開発されており
聚楽第 京乃響には、カプロン酸エチルという青リンゴのような香りを多くつくるのが特徴の-京の琴-が
使用されています
https://tc-kyoto.or.jp/top-kyotokobo/
【京都市交響楽団について】 京都市交響楽団ホームページ https://www.kyoto-symphony.jp/ より
京都市交響楽団（京響）は、市民文化の形成、青少年の情操を高めるために、古都京都の新しい文化創造の担い手として1956年4月に、日本で唯一の自治体直営のオーケストラとして創立された。
