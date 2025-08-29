「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ」のLINE着せかえがインクルーズより5点一斉に配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ」のLINE着せかえ5点を2025年8月28日（木）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328161&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328161&id=bodyimage2】
「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ」より「ウィズ」「嘘猫のウィズ」「ディートリヒ」「黄昏メアレス」「ARES THE VANGUARD」のLINE着せかえ5点がインクルーズの販売アカウントから一斉に配信開始！
お気に入りのデザインにLINEを着せかえよう！
■商品概要
【タイトル】黒猫のウィズ ウィズ
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=74b3c65a-3504-4aea-8075-ab00c69ad3ea
【タイトル】黒猫のウィズ 嘘猫のウィズ
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=df52d22a-a521-4baf-ad49-31909c989651
【タイトル】黒猫のウィズ ディートリヒ
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=dd6c5da4-7077-45b4-94c6-1f2bab90f2ee
【タイトル】黒猫のウィズ 黄昏メアレス
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=23070323-42b1-4855-a8ae-d78eb8b5e668
【タイトル】黒猫のウィズ ARES THE VANGUARD
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=14cc2f40-e4a1-4601-8e8d-d3fdce8cd490
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ
クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2025年3月5日に12周年を迎えました。
◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ
◆価格：アイテム課金制
◆公式サイト URL：https://colopl.co.jp/magicianwiz/
◆公式X：https://x.com/colopl_quiz
（C）COLOPL, Inc.
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
