『フェスバ+』から「マリオン」のLINE着せかえがインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内の着せかえショップにて、「フェスバ+」のLINE着せかえを2025年8月29日（金）に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328160&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328160&id=bodyimage2】
『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』や『モンスターストライク』をはじめとする作品のキャラクターが登場する「フェスバ+」のLINE着せかえがインクルーズの販売アカウントより配信開始！フェスバ+のナビゲーター「マリオン」のイラストを使用した、かわいらしいデザインとなっております。是非LINEを着せかえお楽しみください！
■商品概要
【タイトル】フェスバ+
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=f779b931-72b8-4dc8-9201-a24b783f8e14
【利用料金】370円（税込）または、150LINEコイン
■フェスバ+ ～FESTIBATTLE～
『フェスバ+』は、1プレイ5分で手軽に楽しめる大乱戦パーティロイヤルゲームです。ゲームやアニメ、その他にも様々な作品のキャラクターが参戦したお祭りゲームを、ぜひ体験してください。
本作は「誰もが必ず楽しめる場所があるゲーム」をテーマに、ゲーム配信から視聴までを一貫して楽しめる機能「フェスCh」を搭載。
ゲームを遊ぶのが難しい時でも”観る”事で一緒にバトルを楽しめるタイトルとなっています。
◆ゲーム名：フェスバ+
◆ジャンル：大乱戦パーティロイヤル
◆対応端末：iOS、AndroidTM、Steam（PC）
◆公式サイト： https://festibattle.jp/
◆ストアページ： https://festibattle.jp/rd/?id=387&na=dxx9u
◆専用コミュニティサイト「フェスLINK」： https://feslink.jp/
◆公式Xアカウント： https://x.com/festibattle
◆公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@festibattle
◆公式TikTokチャンネル： https://www.tiktok.com/@festibattle
（C）COLOPL, Inc. （C）MIXI
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
