韓国生まれのビタミン・ヒーロー。「I′m Vita (アイムビタ) 」が日本初上陸！

ティグリス・ジャパン株式会社

～ 韓国発！ダイナマイトビタミンショット～

ティグリス・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：荒木 貴裕）は、

韓国の人気ビタミンブランド「I’ｍVita」の日本正規販売代理店として商品の取り扱いを開始します。韓国で大人気の「I’ｍVita」シリーズの中でも、錠剤と液体がセットになったタイプは

美容意識の高い女性に広く支持を集め、日本でも韓国の定番土産として定着しています。

今回、日本の法規に合わせ成分を調整。さらにヒアルロン酸など日本版オリジナル成分を配合し、

販売開始します。

パワー美容の特徴：

忙しい毎日を送りながらも、自分らしさと美しさを大切にしたい現代人を応援する「パワー美容」を

お届けします。持ち運びやすく、飲みやすい新形状※1で、毎日の簡単なビタミン摂取をサポート。

ハリ・うるおいのある毎日を実現します。

- 栄養機能食品（亜鉛、ビタミンC、銅）- 4種のビタミンB群 4,000%配合※1- ドリンク+2粒のショット型IʼmVitaは、日常生活での摂取のしやすさを考慮した新しい形状※2です。持ち運びやすく、ドリンクとタブレットが一体になっていることで、手軽にビタミンを補えるようにしました。- 3つの美容成分を追加日本上陸に合わせて、美容成分(ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチン)を新たに配合。ハリ・うるおいのある毎日を届けます。- 安心安全&品質保証の正規輸入品IʼmVitaは1996年創業の韓国を代表する製薬会社、チョングンダンが開発・製造しています。韓国ではK-BPI ビタミン部門1位※3を受賞し、累計販売本数 34,800,657本を突破。約2秒に1本売れています。※4

※1 栄養素等基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合

※2 飲みやすい形状のこと

※3「韓国のブランド力指数」 (K=BPI(Korea Brand Power Index))で2024年ビタミン部門1位

※4 韓国版商品の2022年10月～2024年12月末までの累計販売本数

〈I’m Vita商品基本情報〉：

ダイナマイトビタミンショット 7本入り: 4,320円（税込）

ダイナマイトビタミンショット 30本入り: 14,990円（税込）

l 販売 ：ドン・キホーテ※5、LOFT(ロフト) ※5 、ECにて

※5 一部店舗を除く

l ECサイトURL：

ブランドサイト：https://imvita.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLCJ23YJ

楽天市場：https://soko.rms.rakuten.co.jp/tigris/imvita_shotpack/

〈I’m Vita 公式SNS〉：

Instagram：https://www.instagram.com/imvita_jp_official/

X：https://x.com/imvita_japan?s=21&t=iD9TKfb6X7dATqxABeU-fQ(https://x.com/imvita_japan?s=21&t=iD9TKfb6X7dATqxABeU-fQ)