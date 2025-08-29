「私を生きる旅」をすべての日本人女性に。SemiLatticeの新プログラム『My Discovery』をリリース

合同会社SemiLattice

合同会社SemiLattice（CEO：鎌田薫）の創業メンバーでもあるCMO松井圭は、自分の「ワクワク」と「社会貢献」をつなぎ、人生の軸を見つける女性向け自己探求プログラム『My Discovery』を開発・リリースしました。

SemiLattice会員に向けて『My Discovery』プログラムを実施

世界中のどこにいても、変化の時代でも、“私らしい人生”を歩める力を育む。

世界中の日本人女性が参加するグローバルコミュニティカンパニー SemiLattice は、コミュニティ運営メンバーCMOであり、講師である松井圭が開発した自己探求プログラム 『My Discovery』の提供を開始しました。

『My Discovery』は、一度きりの人生を「真の喜び」と共に本当にやりたいことを自己実現していく生き方、また「変化が多く正解が見えにくい時代を生きる日本人女性」が、“私らしく生きる力”を見つけ、実際に行動に移せるようになることを目的とした全4回のセミナー＆ワークプログラムです。

◼️背景：私らしく生きることが難しい時代

これまでの「やりたいこと（Will）」だけに焦点を当てるキャリア設計は、環境や状況が変わりやすい現代の女性にとって負担になることがあります。

・やりたいことがわからず自信を失う

・理想と現実のギャップに苦しむ

・家族・育児・パートナーの国内外転勤でキャリアが途切れる不安

・他を優先してばかりで自分らしい生き方ができているのか迷う

こうした声を多く受け取る中で、「AI時代・変化の時代だからこそ、自分の軸を持つことが必要」だと感じ、松井圭がSemiLattice内で『My Discovery』を開発しました。

◼️『My Discovery』とは

『My Discovery』は「自分を深く知り、本当の情熱と本音を見つけ、行動につなげる旅」です。

特徴：

ワクワク（情熱）× 強み（リソース）× 社会貢献（誰かの笑顔）を結びつける設計

セミナーと対話、ワークシートで“自分の軸”を深める

転居やライフステージが変わっても持ち続けられる「ポラリスマップ」を作成

SemiLatticeコミュニティを使い、第一歩の行動をサポート

AI時代・変化の時代でも「自分を信じて進むコンパス」を持てる

これにより「私には何ができるのか、何をしたいのか」「自分らしい生き方とは何か」に悩む日本人女性が、迷っても立ち返れる指針を持つことが可能になります。

【参加者の声】

・「頭だけで考えるだけではない、深いところへの気づきが得られる素晴らしいもの」

・「自己理解が深まり、何を大切にして生きたいのかやっと見つけることができました」

・「確信を持ったという感覚があります。特に最後の回は達成感を覚えました。」

・「海外駐在中の不安な時期に、自分らしい一歩を踏み出せました」

◼️松井圭の想い

「このセミナーで大切にしているのは、あなたの人生は、あなたが自分の中にもともとある情熱に気づき、あなた自身に正直に生きること。いわゆる、「あなたが主役」ということです。

妊娠、育児、転職、引越し、海外生活など変化が多い中でも、他人軸ではなく自分軸で生きられるように。そして、それが誰かの笑顔につながると「真の喜び」になり、素晴らしい人生を送ることができる。『My Discovery』はその旅の伴走者であり、自分の中の内なるコンパスを見つける時間です。」

◼️今後の展開

『My Discovery』は今後、SemiLatticeの内外で展開予定です。

現在第2期メンバーを募集中のSemiLatticeコミュニティ内では、会員に向けて本プログラムを継続提供予定。受講生がイベントを立ち上げ、自分らしい行動の第一歩を実践する機会を提供し続けます。

また、コミュニティ外でも、大学・企業向けのキャリア支援や、女性の自己実現プログラムとしても展開予定です。

【会社概要】

合同会社SemiLattice（セミラティス）

「人と人の縁をつなぎ、世界中の日本人女性の強みとワクワクを発見し、挑戦の場をつくること」 をビジョンに掲げるグローバルコミュニティカンパニー。 世界中の日本人女性を対象に、自己実現・コミュニティ運営・キャリア支援・ビジネス収益化支援 などを行う。

・所在地：オンライン。世界中のメンバーが在籍

（日本、イギリス、フランス、ノルウェー、アメリカ、ハワイ、香港、 ジャカルタ他）

・CEO：鎌田薫

・主な活動：コミュニティ運営、イベント開催、オンラインキャリア支援、自己実現セミナー 等

・WEBサイト：https://semilatticeworld.com/about

【講師情報】

合同会社SemiLattice（セミラティス）Co-Founder／CMO 松井圭

SemiLattice Co-Founder／CMO 松井圭

化粧品・広告PR業界を経て、大手人材紹介会社にて法人企業の採用支援および個人のキャリア支援に従事。「一人ひとりが納得して選ぶ職業選択」を重視し、多くの人の転機に寄り添った経験を積む。その後、人材開発部門にて研修の企画・構築・運営に携わり、人材育成の現場を牽引。私生活では度重なる流産や不育症治療、長期入院を経験し、人生の目的や自分らしさについて深く向き合う時間を持つ。

夫の海外赴任に伴いロンドンへ移住後、世界をつなぐコミュニティ SemiLattice を共同創業。現在はCo-Founder／CMOとしてグローバルな視点で事業を推進している。

自身が開発したプログラム 「My Discovery」 の“ワクワク発見案内人”として女性のキャリア・ライフ支援を行うほか、アンガーマネジメントファシリテーターの資格を活かし、ライフステージに応じたメンタルケアにも取り組んでいる。プライベートでは3年間でイギリス国外27カ国33回、80都市以上を旅したプランニングマニア。（他：イギリス国内32都市）。Instagramにて「どうせ行くなら最高の旅を」をテーマに発信。また、ロンドンでは日本文化を伝えるイベントを20回以上開催し、異文化交流の促進にも尽力している。

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社SemiLattice

『My Discovery』担当：松井圭

HP：https://semilatticeworld.com/about

メール：info@semilatticeworld.com

Instagram：SemiLattice公式：＠semilattice_official 、松井圭：@kei_inlondon