東京・大阪ほか全国7店舗で開催！旬の味覚を贅沢に味わう「秋のBBQビアガーデン」9月24日(水)スタート！

アダストリアグループで飲食事業や公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン(本社：東京都渋谷区、代表取締役社⾧:菊地大輔)は、全国7店舗(東京・神奈川・千葉・愛知・大阪)で「秋のBBQビアガーデン」を2025年9月24日(水)より提供開始します。

旬の魚介やきのこなど、秋ならではの食材をふんだんに楽しめるBBQプランが登場します。火鍋しゃぶしゃぶは池袋・川崎・千葉・金山の4店舗、秋刀魚やホタテを使ったBBQコースは日本橋・六本木・中之島の3店舗で、営業終了日まで提供予定です。

■【火鍋しゃぶしゃぶ】香り立つ2種類のスープで楽しむ本格火鍋

じっくり煮込んで旨味を凝縮させた2種類のスープで楽しむ「火鍋しゃぶしゃぶ」。「きのこ鶏白湯スープ」は、クコの実、ローリエ、スターアニスなどの生薬や香辛料が豊かに香り立ち、「旨辛キムチチゲスープ」は、唐辛子やなつめのコク深い辛みが食欲を引き立て、最後まで飽きの来ない味わいに仕上げています。さらに、ホットスナックやナムルなどのタパスは食べ放題。 また、プラス500円で通常のBBQスタイルと火鍋スタイルの両方を楽しむことが可能です。

【提供店舗】

・池袋パルコ コリアンBBQビアガーデン

・肉食べ放題BBQビアガーデン アトレ川崎店

・ペリエ千葉 ”肉食べ放題” BBQビアガーデン

・アスナル金山ビアガーデン by Kumsan seoul

■【秋の味覚コース】黒毛和牛と旬食材を堪能する贅沢BBQ

【東京】日本橋高島屋S.C. BBQ BEER GARDEN、ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGE【大阪】"R"RIVERSIDE GRILL&BEER GARDEN

黒毛和牛をメインに、シーフードや焼き野菜、タパスを盛り込んだ「秋の味覚コース」。秋刀魚とマッシュルームのアヒージョや、殻付きホタテの和風だし醤油、きのこをはじめとした焼き野菜など、秋の味覚が勢ぞろい。ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGE(六本木)では、お酒に合う「缶詰スタイルのおつまみ」も登場。

※コース内容は、日本橋・六本木と中之島で一部異なります。詳細は公式HPをご確認ください。

【提供店舗】

・日本橋高島屋S.C. BBQ BEER GARDEN

・ARK HILLS SOUTH TOWER ROOFTOP LOUNGE(六本木)

・"R"RIVERSIDE GRILL＆BEER GARDEN(中之島)

■BBQ×世界各国のビールが楽しめる「WORLD BOTTLE BEER FAIR」開催中

大阪・中之島の「"R"RIVERSIDE GRILL＆BEER GARDEN」では、BBQと一緒に世界各国のビールが楽しめる「WORLD BOTTLE BEER FAIR」を開催中。北中米、ヨーロッパ、アジアなど各国のビールが飲み放題メニューに登場。気の合う友人や会社の仲間と一緒に、世界のビールとBBQで至福のひとときををお楽しみください。

＜ビール ラインアップ＞

BREWDOG パンクIPA（イギリス）／コロナ・エクストラ（メキシコ）／バドワイザー（アメリカ）／ペローニ・ナストロアズーロ（イタリア）／ハイネケン（オランダ）／チャーン（タイ）

ビンタン（インドネシア） ※仕入状況で提供商品が変更になる場合がございます。

■開催店舗："R"RIVERSIDE GRILL＆BEER GARDEN(中之島)

■開催期間：2025年8月12日(火)～12月25日(木)

※日～木曜日限定（金土祝前日のディナーは対象外）

■株式会社ゼットンについて

株式会社ゼットン(代表取締役社長：菊地大輔)は、「店づくりは、人づくり 店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、人気のハワイアン・カフェ＆ダイニング「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

＜本部所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

■アダストリアグループについて

アダストリアグループは、45以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜本部所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

