事業をスピーディーに現金化！仲介不要で直接売却ができる「事業売却相談室」を開始

PINCH HITTER JAPAN株式会社

PINCH HITTER JAPAN株式会社（本社：長崎県諫早市、代表取締役社長：吉岡拓哉）は、事業を専門的に直接買取する新サービス「事業売却相談室」を2025年8月より開始しました。M&Aのような仲介を介さず、当社が直接査定しそのまま買取する仕組みにより、スピーディーな資金化を実現します。

■「事業売却相談室」とは

「事業売却相談室」は、法人・個人事業主の事業を直接買取する仕組みにより、従来のM&A仲介に代わるスピード型の売却を実現するサービスです。

【サービスの特徴】

スピード重視：仲介不要のため、最短即日で売却成立

秘密厳守：経営者の意向を尊重し、情報管理を徹底したうえで売却プロセスを進めます。

安心の直接取引：当社が買い手となるため、確実に資金化できる

■従来型M&Aとの違い

M&A仲介サービスは、買い手探しから契約成立までに数ヶ月～1年以上かかり、不成立リスクや高額な仲介手数料が課題でした。

一方「事業売却相談室」は、当社が直接査定しそのまま買取する仕組みを導入することで、

・買い手不在による不成立リスクを解消

・手数料を大幅に削減

・事業主の次の挑戦をスピーディーに後押し

といったメリットを提供します。

■サービス提供の背景

近年、人口減少や後継者不足の影響により、規模を問わず「事業承継」や「廃業」を検討する経営者が増加しています。しかし、従来型M&Aではスピード感がなく、最適なタイミングでの売却が難しいという声が多く寄せられていました。

PINCH HITTER JAPANは、在庫買取の実績を活かし、より迅速かつ確実な選択肢として「事業売却相談室」を立ち上げました。

■代表コメント

PINCH HITTER JAPAN株式会社 代表取締役社長 吉岡拓哉

「事業売却は、経営者にとって重要な意思決定でありながら、従来の仲介型M&Aでは時間やコストの負担が大きい課題がありました。『事業売却相談室』では、当社が直接査定しそのまま買取する仕組みにより、経営者が次のステージに進むためのスピーディーかつ安心できる選択肢を提供してまいります。」

■サービスサイト

「事業売却相談室」公式サイト

https://www.jigyobai-soudan.com/

会社概要

PINCH HITTER JAPAN株式会社

代表者：代表取締役社長 吉岡拓哉

本社所在地：長崎県諫早市新道町71-5

東京支社：東京都中央区日本橋大伝馬町17-4 5階

事業内容：法人在庫買取・卸売事業／事業買取サービス「BIZCASH」運営／空きスペース買取サービス「カリレル」運営／採用サービス「N-biz」運営

グループ会社：株式会社R・E BROTHER'S, PINCH HITTER GLOBAL株式会社

公式HP：https://www.pinchhitterjapan.com