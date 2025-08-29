【アンカー・ジャパン】防災には衣食住“電” の備えを！Anker Solixのポータブル電源と防災グッズをまとめた防災セット「Anker PowerBag 2025」を販売開始

アンカー・ジャパン株式会社

コンパクトなポータブル電源「Anker Solix C300 Portable Power Station」に加えて、充電関連製品をまとめた防災セット「Anker PowerBag 2025」を2025年8月29日（金）より販売開始。今年は初めてAnkerの充電関連製品以外の長期保存食や簡易トイレ、軍手等を同梱することで、これ一つですぐに防災対策ができます。

米国・日本・欧州を中心にデジタル関連製品でトップクラスの販売実績を誇るAnkerグループの日本法人、アンカー・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：猿渡歩）は、世界No.1モバイル充電ブランド（※）の「Anker」において、ポータブル電源やモバイルバッテリー、ケーブルといった充電関連製品に加え、長期保存食や簡易トイレ、軍手などの一般的な防災グッズをまとめた防災セット「Anker PowerBag 2025(https://www.ankerjapan.com/products/anker-powerbag-2025)」を販売開始いたします。

今年の防災セットのメインとなるのはAnker Solixシリーズ随一のコンパクトさが特徴の長寿命なポータブル電源「Anker Solix C300 Portable Power Station」。２Lのペットボトル2本分ほどのサイズのため防災バッグの中に入れることもできるミニマルさで、日常使用の際は戸棚や靴箱にも収納可能です。また肩掛けストラップも付属し、本製品を肩にかけたまま他の荷物を持つことや、お子様の手を引いて避難することもできます。コンパクトサイズながらもパワフルで、家族全員での避難時にもスマートフォンを約19回充電可能な288Whの大容量に加え、ACポートからは最大300Wの出力で扇風機や電気毛布といった家電にも給電 / 充電することができるため、温度の調整が要となる夏や冬の緊急時でも安心です。バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、長期に渡り安心してご使用いただける一台です。他にも、リップスティック型で持ち運びのしやすいモバイルバッテリーとUSB急速充電器の一体型モデル「Anker 511 Power Bank （PowerCore Fusion 5000）」や、幅広い機器にお使いいただける2種のケーブルを同梱いたしました。

また今回は充電関連製品以外の防災グッズも初めてセットとして同梱。「食べない備蓄食から、おいしく食べる長期保存食へ。」をテーマにした長期保存食ブランド IZAMESHIの人気の3種（煮込みハンバーグやプレーンデニッシュ、7年保存水）の他、国内製造を行い2025年 Amazon防災カテゴリーアワードを受賞したトイレの女神 PREMIUMの簡易トイレ、さらに避難時に使用できる軍手を同梱し、Ankerの考える新しい防災「衣食住”電”」（衣=軍手 / 食=長期保存食 / 住=簡易トイレ / 電=ポータブル電源）を手軽に揃えられるセット内容です。

さらに本日から9月11日（木）23:59までの期間限定で、Anker Japan 公式オンラインストアおよび直営店Anker Store（※）では「Anker防災ウィーク(https://www.ankerjapan.com/pages/2025-bousai)」として人気のポータブル電源やソーラーパネルといった災害への備えに最適な製品を特別価格で販売。「防災には『衣食住“電”』の備えを」と題した特設ページでは「あなたの暮らしを守る防災ガイドブックPowered by Anker」を公開し防災バッグのご購入者にプレゼント。これまで日本に起きた災害から学び、何を備えるべきか、実際に災害が起きた際に備えてどのようなグッズを備えるべきかをわかりやすく解説しており、ご自身の防災対策にお役立ていただけます。

Anker PowerBag 2025 | ポータブル電源を含む防災セット

・防災セット「Anker PowerBag 2025」の概要

2019年の発売当初から毎年多くのお客様からご好評をいただいている防災セットを2025年版にアップデート。2025年版は防水バッグやAnker Solixのポータブル電源、Ankerの充電関連製品に加えて、初めて保存食や簡易トイレ、軍手等を同梱し、Ankerの考える新しい防災「衣食住”電”」（衣=軍手 / 食=保存食 / 住=簡易トイレ / 電=ポータブル電源）を手軽に揃えられるセット内容です。

Anker PowerBag 2025販売ページ(https://www.ankerjapan.com/products/anker-powerbag-2025)

パッケージ内容

・Anker製品（各 1個）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/592_1_ae5d604676abd9e5026cb3871f82c0d8.jpg?v=202508291227 ]



・その他製品（各1個）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/592_2_71ceb79b8c143c919a77c9ac8a56374b.jpg?v=202508291227 ]

販売価格

- 税込 36,990円

