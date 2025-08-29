1,980万円から導入可能。価格・性能の両面で業界の常識を刷新する新モデル、フェムト秒レーザー加工機「Femto-V」販売開始のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、業界の常識を刷新する新モデルとして、1,980万円から導入可能なフェムト秒レーザー加工機「Femto-V（フェムト・ブイ）」の販売を開始いたしました。

本製品は、従来モデル「Femto-pro」で培ってきた技術・設計ノウハウをベースに、搭載レーザー光源や制御・加工系を一新したモデルです。当社では欧州Light Conversion社の3波長対応フェムト秒レーザー発振器「Carbide」や、中国製の高コストパフォーマンスなレーザー光源を導入し、アカデミック用途から産業応用まで幅広く対応する加工機ラインの構築を進めてまいりました。本製品「Femto-V」は、そうした取り組みの集大成として、フェムト秒加工機の本格的な産業利用拡大を見据えた、コスト競争力と応用性能の両立を実現した新モデルとなります。

一般的に5,000万円以上が相場とされるフェムト秒レーザー加工機において、「Femto-V」は、1,980万円（税抜）からと、大幅な導入コスト削減を実現しました。これにより、これまで導入ハードルが高かった現場にもフェムト秒加工技術を展開しやすくなり、産業利用の裾野拡大に貢献します。

当社では、ラボ保有のデモ機を活用した受託加工・加工トライアルサービスも提供しており、SiC、GaN、ダイヤモンドなどの次世代パワー半導体材料や高硬度脆性材料への加工、多点同時加工・収差補正などの高度な要件にも対応しています。国内大手の半導体メーカー・電子部品メーカーを含む数多くのお客様からご依頼をいただいており、材料加工トライアルからレーザー加工機システムの生産ライン導入まで、当社にて一貫したサポートが可能です。

ご興味・ご要望等ございましたら、以下までお気軽にお問い合わせください。

■製品概要

・製品名：フェムト秒レーザー 加工機

・型式 ： Femto-V

・価格 ：1,980万円～ (本体価格、税抜)

・納期 ：お問い合わせください

・URL ：https://www.symphotony.com/products/ultrashort/femto-v/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 レーザープロセシング部

担当：甲斐

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/ultrashort_contact/

Tel : 080-2452-9200 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：fs-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ・特長

・ IR、VIS、UVの3波長から選択が可能

・ 平均出力10 Wからラインナップ

・ 他社の光源も組み込み可能

・ パルス幅可変（250 fs～10 ps）

・ Burst機能あり

・ 光響製ビームプロファイラ の利用が可能

■ 主要光源仕様

※その他各種光源を取り揃えております