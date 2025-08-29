岐阜県下呂市・飛騨小坂。炭酸泉と飛騨牛、地酒を五感で味わう夜限定の特別体験。

下呂温泉や高山市内のホテル・旅館から送迎付きで楽しめる「Hida-Mogu」開始！

岐阜県下呂市・飛騨小坂を舞台に、新たな食と温泉体験「Hida-Mogu（ひだもぐ）」を2025年9月20日(土)より開始します。

本企画は、かつて木こりたちが炭酸泉で疲れを癒し、飛騨牛や山の恵みを仲間と分かち合った“本物の田舎の晩ごはん”を、現代の旅人にお届けする新しい地域体験です。

お客様は下呂温泉・高山市内の宿泊施設から専用送迎バスで飛騨小坂へ移動し、地元食材を使った夕食や、天然炭酸泉を活かしたドリンクを堪能。

夜のがんだて公園ライトアップ鑑賞も含まれ、食・湯・自然が融合した一夜限りの体験を楽しめます。







飛騨牛料理イメージ





飛騨牛の朴葉味噌焼きと鉱泉湯豆腐定食料理イメージ





巌立峡・がんだて公園ライトアップ



選べる2つのディナープラン

■高濃度天然炭酸泉どっぷりプラン

・夕食は「飛騨牛の朴葉味噌焼きと鉱泉湯豆腐定食＋1ドリンク」

・飛騨小坂の名湯「巌立峡 ひめしゃがの湯」で高濃度天然炭酸泉に日帰り入浴（バスタオル・フェイスタオル付き）



高濃度天然炭酸泉



■駅前居酒屋呑兵衛プラン

・夕食は「飛騨牛の朴葉味噌焼きと鉱泉湯豆腐定食＋1ドリンク」

・飛騨小坂駅前の気さくな居酒屋「寿」または「住珈琲店」で“ちょい呑みセット”を堪能

・ドリンク2杯やおつまみで、木こり気分を味わう晩酌プラン

※当日の予約状況により店舗を事務局で振り分け（お客様による店舗指定不可）



駅前居酒屋呑兵衛プラン料理イメージ



スケジュール（例）

16:00～ 下呂温泉・高山市内ホテル出発

17:20 がんだて公園ライトアップ観覧

17:40 飲泉場で試飲体験（任意）

17:50 夕食（炭酸泉プラン or 呑兵衛プラン）

21:00 飛騨小坂駅出発

21:40頃 各宿泊施設に帰着

参加条件・料金

■対象：未成年は保護者同伴・全員が18歳未満(高校生含む)の場合はお申込みできません。

■料金：大人 8,000円（税込）／子ども共通料金

■開催日：2025年9月20日(土)～11月29日(土)までの毎週土曜日

■募集人数：各回限定（少人数制）

木こり文化を未来へ――飛騨小坂の昔話をデジタルで紡ぐ

Hida-Moguでは、飛騨小坂に息づく地域の歴史を伝える取り組みとして、昔話を題材にした紙芝居のデジタルアーカイブ化を進めています。

制作中の動画コンテンツは、飛騨小坂観光協会のYouTubeチャンネルで公開予定。完成後は本事業に参加される皆さまに、配布する箸袋から自由にアクセスいただけるようになります。

かつての木こりの仕事や山との共生の歴史を、現代の映像体験を通して知っていただくことで、単なる食体験にとどまらず「地域の物語を味わう」新しい観光コンテンツへと広がっていきます。

※動画公開時期や内容の詳細は、確定次第公式WEBサイトでご案内します。

公式情報

公式WEBサイト

https://hida-mogu.com/

【主催】

飛騨小坂観光協会

旅行企画・実施

株式会社大清 観光広報事業部