【AKOMEYA TOKYO】ルミネ史上最大規模「ニュウマン高輪」に35店舗目の出店決定！9月12日（金）OPEN！

株式会社AKOMEYA TOKYO※イメージ画像 ／ ※【オープン記念限定商品】櫻田酒造 大慶 純米酒 720ml、アルミ鋳造 酒器-静けさ（片口／盃）

株式会社AKOMEYA TOKYO（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山本 浩丈）が運営する、「一杯の炊き立てのごはんを中心に広がるおいしい輪」をコンセプトに、全国から厳選されたお米と、お米に相性抜群のごはんのお供、出汁などの食品や、食器・調理道具などを扱うライフスタイルショップ「AKOMEYA TOKYO」は、「AKOMEYA TOKYO ニュウマン高輪」を9月12日（金）にオープンします。

今回のオープン記念の限定商品は、能登半島地震で甚大な被害を受けながらも、石川県の復興への想いを込めて酒造りを続ける「櫻田酒造」の銘酒「大慶（たいけい）」を応援したい、という私たちの強い想いから生まれた“酒器”です。「大慶」をよりおいしく味わっていただくため、“循環型ものづくり”を継承し、300年を超える歴史と伝統を有する石川県の老舗鋳物会社「金森合金」と共同開発し、「AKOMEYA TOKYO ニュウマン高輪」で初披露します。

昨年、日本の「伝統的酒造り」はユネスコ無形文化遺産に登録され、世界が認める文化となりました。この素晴らしい日本の文化を次世代へ受け渡すべく、私たちはこの商品に復興への願いを込めると共に、“100 年先の未来を見据え、常に進化し続ける場所”であるニュウマン高輪から、日本の豊かな食の未来に貢献していきます。

出店の背景

「ニュウマン高輪」は、ルミネ史上最大規模にして、「100年先のまだ見ぬ生活価値創造」という壮大なテーマを掲げる商業施設です。国内外のリーディングプレイヤーと共に、商業施設の枠を超え、普遍的で本質的な体験価値を創出し続ける、という想いに私たちは深く共感しました。

AKOMEYA TOKYOは、全国の生産者との繋がりを大切にし、作り手の想いが詰まった日本の食文化や伝統を未来へ繋ぐことを使命としています。国内外の玄関口である高輪から、共創パートナーの一員としてAKOMEYA TOKYOならではの体験価値を創造し、“作り手”と“使い手”を繋ぐ「おいしい輪」を未来へと広げていきたいという強い想いのもと、出店を決定しました。

店舗の特徴

こだわりの日本の食、それに欠かすことのできない食道具を中心に1,950種類を超える品揃えでお客様が欲しいものに出会える体験と発見の“場”を提供します。

１.日本の暮らし、四季や旬を感じられるフェアを毎月開催。豊かな暮らしを楽しむための様々な新商品をお楽しみいただけます。

２.作り手のこだわりや思いを感じながらおいしい魅力を体験できる試飲・試食のイベントを開催（不定期）。

３.お好みのお米をお好きな量だけお選び頂き、その場で精米させて頂くことで鮮度の高いお米を購入できる量り売りコーナーを設置。贈り物需要や環境配慮の観点でも人気のコーナーです。

店舗概要

正式名称：AKOMEYA TOKYO ニュウマン高輪

住所：東京都港区高輪二丁目 21 番 1 号 ニュウマン高輪 North 2F

オープン日：2025年9月12日（金）

営業時間 ：11:00～20:00 ／ 定休日：館の休館日に準ずる

オープン記念限定商品

◆アルミ鋳造 酒器-静けさ （片口／盃）

石川県で復興への想いを込めて酒造りを続ける「櫻田酒造」の銘酒「大慶」を応援したい、という想いから、この日本酒をよりおいしく味わって頂くための“酒器”を、1714年創業の石川・金沢の鋳物会社「金森合金」と共同開発しました。

櫻田酒造「大慶」を冷でおいしく、をコンセプトに、金森合金の砂型鋳造技術を活かした酒器。

素材に選んだアルミ合金は熱伝導率が非常に良く、片口、盃ともに頂く前に少し冷蔵庫に入れておくことで、ひんやりとさらにおいしく呑んでいただけます。

・価格：片口 7,200円（税込）／ 盃 3,200円（税込）

・販売方法：先着順

・数量：片口 20個、盃 30個

※10月1日(水）以降、AKOMEYA TOKYO in la kagū（神楽坂）、AKOMEYA TOKYO NEWoMan新宿、AKOMEYA TOKYO 東急プラザ渋谷、AKOMEYA TOKYO ルミネ有楽町、AKOMEYA TOKYO なんばCITY、AKOMEYA TOKYO 京都ポルタでも販売予定。

◆櫻田酒造 大慶 純米酒 720ml

1915（大正4)年創業、石川県珠洲市蛸島町にある「櫻田酒造」の酒銘「大慶（たいけい）」。

ほとんど地元でしか流通していなかった純米酒。酒米百万石乃白を原料に、お米本来の旨みを感じる味わいが特徴。爽やかで芳醇な香りで飲み疲れしないとして人気の日本酒。地元漁師町の蛸島町で、大漁の時に「大慶」という言葉を使うことから、縁起の良い名前が付けられました。

・価格：2,200円（税込）

・販売方法：先着順

・数量限定 ※無くなり次第終了

◆アコメヤの祝袋（しゅくぶくろ）

AKOMEYA TOKYOの”食”を語るうえで外すことの出来ない、人気の定番商品5点が入った、

「AKOMEYA TOKYO ニュウマン高輪」のオープン記念”祝袋”。皆さまへご挨拶の気持ちを込めて限定価格、数量限定で販売。AKOMEYA TOKYOと初めて出会う方にまずお試しいただきたいセット内容です。ギフトにもおすすめ。

AKOMEYA TOKYOのシグニチャー商品として長年愛されているお米「島根県飯南町 コシヒカリ」、渦潮育ちの自慢の鯛を贅沢に使った人気No.1の「炊き込みごはんの素 鯛めし」をはじめ、ごはんのお供の食べ比べも愉しめるアコメヤの売れ筋商品をひとまとめにしたスペシャルセット！

価格：3,000円（税込）

販売方法：先着順

数量：200個 ※無くなり次第終了

AKOMEYA TOKYOとは

「一杯の炊き立てのごはんから広がるおいしい輪」をコンセプトに、全国各地から厳選したさまざまな種類のお米を中心に、ごはんと相性抜群のごはんのお供や和食の中心にある出汁や調味料、食器・調理道具などを扱い、東京を中心に32店舗+オンラインショップを展開するライフスタイルショップです（*2025年8月29日時点）。2013年4月に銀座の店舗から始まり、ブランドとして2023年に10周年を迎えました。全国の生産者との強い繋がりと信頼関係のもと「ほんもの」のおいしさにこだわった商品開発やセレクトを行っており、古くからある日本の食文化や伝統を現代のライフスタイルに合わせ提案しています。下記4つのカテゴリーで厳選し世の中へご提案していきます。

・日本の食文化の中心である「お米」

・一杯のごはんをさらにおいしくする「お供や調味料」

・食卓を彩る日本の伝統的な「食を中心とした雑貨」

・季節に合わせたこだわりの調味料・食材を炊き立てのごはんと楽しむ「AKOMEYA食堂」

AKOMEYA TOKYOオリジナル商品人気の定番商品食べ比べも愉しめる2合パックのオリジナルパッケージ米食卓を豊かにする食道具人気のごはんのお供「ごま和え胡麻シリーズ」

アコメヤのバイヤーが日本全国から選りすぐった商品の中でも、社内の試食会で通過した「おいしいもの」だけを厳選。毎月立ち上がる独自のフェアに合わせて新商品を投入し、季節ごとに変化をつけたラインナップを取り揃えています。数ある商品の中でも、ごはんのお供カテゴリー不動の人気「ごま和え胡麻」シリーズは、累計販売数300,000個を超えるロングセラーとなっています。

株式会社AKOMEYA TOKYO

代表取締役社長：山本浩丈

本店所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-11-1

事業内容：食品・生活雑貨・服飾雑貨の販売および飲食業

URL https://www.akomeya.jp/

Instagram https://www.instagram.com/akomeya_tokyo/

X https://x.com/akomeyatokyo

LINE https://page.line.me/akomeya-tokyo

SHOP LIST https://www.akomeya.jp/store_info/store/list.aspx