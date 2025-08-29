【コミプレ新連載】『俺がいないとすぐ××（チョメ）る儚木かすみ』8月29日連載スタート！心配しすぎて目が離せない！！ザコかわヒロイン見守りラブコメディ♪
株式会社ヒーローズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、弊社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて、本日2025年8月29日（金）より、新連載『俺がいないとすぐ××（チョメ）る儚木かすみ』（著：あきとかげ）を公開いたします。
■作品情報
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328391&id=bodyimage1】
（C）あきとかげ / ヒーローズ
『俺がいないとすぐ××（チョメ）る儚木かすみ』
著者：あきとかげ
読切作品『影倉チカは曰く付き。』（2021年、ビッグガンガン）でデビュー。でっかい胸のヒロインとのラブコメディで注目を集め、2023年からは『ヨメガキッす』（ドラドラしゃーぷ）を連載。 アンソロジーコミックも多数手がけており、魅力的な表情と圧巻の身体描写、そして個性あふれるキャラクターで読者の心を惹きつける漫画家。
Xアカウント：@akitokage01
掲載URL：https://viewer.heros-web.com/episode/2551460909510469042
【あらすじ】
高校1年春「学校生活は頑張らない…」と決めていた高瀬（たかせ）みちる。だが、隣の席は“怪しい噂”だらけの女生徒・儚木（はかなぎ）かすみだった！眼帯に包帯姿で、いかにもメンヘラそうだと距離を置こうとするみちるだが、ふたりはひょんなことから「補い合う」関係に…!?虚弱だけど健気に頑張る！ザコかわヒロイン見守りラブコメディ♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328391&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328391&id=bodyimage3】
◆コミプレ-Comiplex-（https://viewer.heros-web.com）について
ヒーローズ、ふらっとヒーローズ、わいるどヒーローズという特色の違う３つのレーベルがおくる毎週金曜12時更新の“マンガシアター”（WEBマンガサイト）。
ヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/heros）
『ULTRAMAN』、『仮面ライダークウガ』、『機動戦士ガンダム フラナガン・ブーン戦記』をはじめとしたレジェンドヒーローから、アニメ化が話題の『ニワトリ・ファイター』、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』など新世代の救世主まで。最強ヒーローが集う、世界仕様のエンタメをお届け！
ふらっとヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/flat）
恋愛、友情、食といった日常からSFなどの非日常までを描く、大人のエンタメ空間。文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞を受賞した『ダブル』、ブロスコミックアワード大賞の『転がる姉弟』、「このマンガがすごい！2022」にランクインした『ブランクスペース』など、各漫画賞で話題の作品が続々登場。きっとあなたの“面白い”が見つかる！
わいるどヒーローズ（https://viewer.heros-web.com/series/wild）
俳優・佐藤二朗原作の『名無し』や、『キリングバイツ』、『神無き世界のカミサマ活動』といったアニメ化作品、『beautiful place』、『ローゼンガーテン・サーガ』、『死に戻り王女は生き延びるために百合ハーレムを作ることにした』などの異色作まで。バイオレンス、アクション、セクシー、異世界など飢えた本能を呼び覚ます、刺激満点のエンタメ体験！
