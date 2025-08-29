「国際物流総合展2025第４回INNOVATION EXPO」に出展 ―ＳＢＳグループの総合物流サービスをご紹介―
ＳＢＳグループ（代表：鎌田正彦、本社：東京都新宿区）は、９月10日（水）～12日（金）、東京ビッグサイトで開催される「国際物流総合展2025第４回INNOVATION EXPO」（主催：一般社団法人 日本能率産業協会 他）に出展いたしますので、お知らせします。
◆
本展示会は、内外の最新物流機器・システム・情報等のソフトとハードを一堂に集結し、交易振興・技術の向上・情報の提供・人的交流等を促進することを目的に開催されます。
ＳＢＳグループは、多岐にわたる元メーカー系物流子会社のM＆Aを通じて成長してまいりました。そのため、超重量物から小型の雑貨、温度管理が必要な食品に至るまで、多種多様な商材に対応したロジスティクスサービスを展開しております。また、国内外問わず、幅広いエリアへの対応が可能です。
本展示会でも、ＳＢＳホールディングスを含むＳＢＳグループ９社が出展し、各社の専門性を活かして、お客様のご要望にお応えご対応いたします。
国際物流総合展2025第４回INNOVATION EXPO
＜会場＞
東京都江東区有明3-11-1
東京ビッグサイト 東展示棟
＜会期＞
2025年9月10日（水）～12日（金）
10：00～17：00
＜ご来場はこちらから＞
https://www.logistech-online.com/jp/registration.php?exhibitor=EX000105
＜公式サイト＞
https://ie.logis-tech-tokyo.gr.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328392&id=bodyimage1】
＜ＳＢＳグループ共同出展 参加社＞
ＳＢＳホールディングス株式会社
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社
ＳＢＳグローバルネットワーク株式会社
ＳＢＳロジコム株式会社
ＳＢＳ即配サポート株式会社
ＳＢＳゼンツウ株式会社
ＳＢＳ古河物流株式会社
マーケティングパートナー株式会社
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設 立：1987年12月
代 表 者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上 場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー25階
資 本 金：39億円
売 上 高：4,481億円（連結、2024年12月期）
従業員数：22,562名（うち正社員10,903名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-group.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
◆
本展示会は、内外の最新物流機器・システム・情報等のソフトとハードを一堂に集結し、交易振興・技術の向上・情報の提供・人的交流等を促進することを目的に開催されます。
ＳＢＳグループは、多岐にわたる元メーカー系物流子会社のM＆Aを通じて成長してまいりました。そのため、超重量物から小型の雑貨、温度管理が必要な食品に至るまで、多種多様な商材に対応したロジスティクスサービスを展開しております。また、国内外問わず、幅広いエリアへの対応が可能です。
本展示会でも、ＳＢＳホールディングスを含むＳＢＳグループ９社が出展し、各社の専門性を活かして、お客様のご要望にお応えご対応いたします。
国際物流総合展2025第４回INNOVATION EXPO
＜会場＞
東京都江東区有明3-11-1
東京ビッグサイト 東展示棟
＜会期＞
2025年9月10日（水）～12日（金）
10：00～17：00
＜ご来場はこちらから＞
https://www.logistech-online.com/jp/registration.php?exhibitor=EX000105
＜公式サイト＞
https://ie.logis-tech-tokyo.gr.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328392&id=bodyimage1】
＜ＳＢＳグループ共同出展 参加社＞
ＳＢＳホールディングス株式会社
ＳＢＳ東芝ロジスティクス株式会社
ＳＢＳリコーロジスティクス株式会社
ＳＢＳグローバルネットワーク株式会社
ＳＢＳロジコム株式会社
ＳＢＳ即配サポート株式会社
ＳＢＳゼンツウ株式会社
ＳＢＳ古河物流株式会社
マーケティングパートナー株式会社
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設 立：1987年12月
代 表 者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上 場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー25階
資 本 金：39億円
売 上 高：4,481億円（連結、2024年12月期）
従業員数：22,562名（うち正社員10,903名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sbs-group.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
プレスリリース詳細へ