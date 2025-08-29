こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
応援購入サービスMakuake「ネックピローカテゴリ」歴代1位を獲得した人気シリーズがリニューアルして新発売『ヒツジのいらないネックピロー』8月29日（金）よりMakuakeで先行販売開始
頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」を展開する株式会社太陽（代表：川嶋伶、本社：東京都目黒区）は、応援購入サービスMakuakeの「ネックピロー」カテゴリで歴代1位を獲得した人気シリ－ズのリニューアルモデル『ヒツジのいらないネックピロー』を、8月29日（金）よりMakuakeにて先行発売いたします。今回のリニューアルでは、通気性と接触冷感性に優れた新素材カバーを採用。長時間でもこもりがちな熱やムレを軽減し、オールシーズン快適に使える仕様へと進化しました。
リニューアルの背景
旧モデルは、Makuakeで多くの支持を集め 「ネックピロー製品」カテゴリー歴代1位（応援購入総額10,581,140円）を獲得。首をしっかり支える独自構造とクセになるフィット感が高く評価されました。一方で「熱がこもりやすい」「夏場にも快適に使いたい」といった声も多く寄せられたことから、今回のリニューアルでは 冷感性と通気性に優れたカバー を新採用。「もっと涼しく、もっと快適に」を実現した進化版として登場します。
製品特長
● 通気性＆接触冷感に優れたカバーを採用
熱やムレを軽減し、Q-Max値0.27x/㎠の基準を超える接触冷感性能によって、長時間の使用でもほどよいひんやり感を保ちながら快適に過ごせます。Q-Max値とは、素材に触れた瞬間のひんやり感（最大熱吸収速度）を表す数値であり、一般的にQ-max値が0.2以上であれば「接触冷感素材」とされています。
● 人間工学に基づいたハイブリッド構造
柔軟性と弾力性に優れたTPE（熱可塑性エラストマー）と、耐久性とクッション性を併せ持つウレタンを組み合わせることで、やさしい感触としっかりした支えを両立しました。また、頸椎を支える三角格子点と、柔軟な可動性を生み出す菱形格子点の組み合わせにより、首から頭部全体を心地よく支えます。さらに、ぽってり肉厚で枕の高さを出すことにより、首を横に傾けてもしっかりと首と頭をサポートします。
TPE：高い柔軟性と弾力性を持つ高品質素材。医療器具やスポーツ用品にも使用され、丈夫で柔らかく、しなやかさがあるのが特徴。
ウレタン：優れた耐久性とクッション性を持つ素材。家具やスポーツシューズにも使用され、もちっとした柔らかさが特徴。
● 姿勢ケア＆美容面にも配慮
成人の頭の重さは約4～6kgと言われています。うつむく角度が大きくなればなるほど、あご下の皮下脂肪が押し出され、二重アゴや首のシワの原因になります。『ヒツジのいらないネックピロー』は前かがみになりがちな現代人の頭を自然なカーブで支え、二重アゴ・首シワの軽減にもつながります。
●使いやすさへの工夫
アジャスターで好みのフィット感に調整でき、撥水性のある収納バッグで持ち運びも安心、さらに本体カバーとTPEカバーは取り外してお手入れが可能です。
製品概要
【製品名】ヒツジのいらないネックピロー
【カラー】ブラック
【素材】
本体：TPE（熱可塑性エラストマー）、ウレタン
内側カバー：ナイロン83%、ポリウレタン17%
外側カバー：ポリエステル 100%
【サイズ】約24×27×12cm（幅×奥行き×高さ）
【重量】約650g
【一般販売価格（税込）】11,800円
【Makuake販売価格（税込）】
爆速割：7,980円 ※35%OFF（先着200名）
超早割：8,190円 ※30%OFF（先着500名）
早割 ：8,730円 ※26%OFF（先着500名）
【Makuakeプロジェクト期間】8月29日（金）18:00～10月21日（火）22:00
【製品のお届け予定】2025年11月上旬頃
【一般発売日】2025年11月中旬予定
【Makuakeページ】https://www.makuake.com/project/taiyo55/
「ヒツジのいらない」シリーズとは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計60万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」ノミネート、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞
公式ブランドサイト：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
取扱店舗一覧：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
株式会社太陽 会社概要
社名：株式会社太陽
代表：川嶋 伶
設立：2019年5月
所在地：東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
事業内容：商品の企画・販売
URL：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE：https://lin.ee/fx4L3xk
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、Makuake内だけでもシリーズ累計15億円、総計60万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。
MOON-X株式会社 会社概要 （※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川 晋
設立：2019年8月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
株式会社太陽 広報担当 E-MAIL：press@moon-x.com
