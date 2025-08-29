応援購入サービスMakuake「ネックピローカテゴリ」歴代1位を獲得した人気シリーズがリニューアルして新発売『ヒツジのいらないネックピロー』8月29日（金）よりMakuakeで先行販売開始



















● 人間工学に基づいたハイブリッド構造柔軟性と弾力性に優れたTPE（熱可塑性エラストマー）と、耐久性とクッション性を併せ持つウレタンを組み合わせることで、やさしい感触としっかりした支えを両立しました。また、頸椎を支える三角格子点と、柔軟な可動性を生み出す菱形格子点の組み合わせにより、首から頭部全体を心地よく支えます。さらに、ぽってり肉厚で枕の高さを出すことにより、首を横に傾けてもしっかりと首と頭をサポートします。TPE：高い柔軟性と弾力性を持つ高品質素材。医療器具やスポーツ用品にも使用され、丈夫で柔らかく、しなやかさがあるのが特徴。ウレタン：優れた耐久性とクッション性を持つ素材。家具やスポーツシューズにも使用され、もちっとした柔らかさが特徴。