【開催報告】10,000名超え！「AI博覧会 Summer 2025」2日間で過去最大規模の来場者数を記録
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年8月27日（水）・28日（木）の2日間、東京国際フォーラム ホールEにて「AI博覧会 Summer 2025」を開催しました。
2日間の総来場者数は10,294名（初日5,177名、2日目5,117名）となり、過去最大規模となった本イベントでは、100社・200製品以上の出展と50名以上のスピーカーによるカンファレンスを通じて、日本国内のAI業界関係者が一堂に会する活気あるイベントとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328389&id=bodyimage1】
■来場者数は想定7,000名を大幅に上回り10,000名超え！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328389&id=bodyimage2】
来場者で埋め尽くされている出展エリア
「AI博覧会 Summer 2025」は、初日から5,000名を超える来場者を迎え、2日間で合計10,000名を突破しました。想定来場者数7,000名を大きく上回る盛況となり、会場は常に活気に満ちあふれていました。
展示エリアでは出展社ブースに多くの来場者が立ち寄り、最新のAIソリューションを体験。カンファレンス会場でも立ち見が出るセッションが相次ぎ、日本を代表するAI展示会としての存在感を示しました。
来場者からは
・「社内からの推薦で来場しました。アクセスが良く、カンファレンスも複数参加できたので大変為になりました。業務に使えるAIを会社に提案しようと思います。」（来場者・女性）
・「月に一度ほどAI関連の展示会に参加していますが、今回も新しいAIの情報を得ることができました。社内に持ち帰って共有していきたいと思います。次回のAIエージェント博も楽しみにしています。」（来場者・男性1人、女性2人グループ）
といった声が寄せられ、充実度を裏付ける結果となりました。
■立ち見続出！AIエージェントから実践事例まで45のカンファレンスを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328389&id=bodyimage3】
経済産業省 渡辺 琢也氏による基調講演
両日で合計45のカンファレンスを実施し、パーク２４株式会社 吉田秀彦 氏や日本マイクロソフト 西脇 資哲 氏、経済産業省 渡辺 琢也 氏をはじめ、株式会社メンバーズ 白井 恵里 氏、JAPAN AI 飯田 海道 氏など、日本を代表するスピーカー50名以上が登壇しました。
生成AIの最新動向から注目のAIエージェント、そして実務での業務改善や事業成長に直結する事例まで幅広いテーマが取り上げられ、各会場とも多くの参加者で賑わいました。
■100社・200製品以上が一堂に集結！過去最大規模の展示
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328389&id=bodyimage4】
最新AIソリューションを求め、多くの来場者が真剣に情報収集中
展示エリアには過去最大規模となる100社・200製品以上が出展し、AI活用の最前線に触れられる場となりました。来場者は実際のデモやソリューションを体験し、出展企業との商談や情報交換も活発に行われました。
■今後の展望
今回の「AI博覧会 Summer 2025」は、過去最大規模での開催となり、日本におけるAI導入の加速と産業発展への期待の高さを示す結果となりました。アイスマイリーは引き続き、最新のAIソリューションや活用事例を紹介し、企業と社会をつなぐ場を提供してまいります。
今後は、2025年12月11日（木）・12日（金）に御茶ノ水ソラシティ（東京）で「AIエージェント博」、2026年1月21日（水）・22日（木）にマイドームおおさか（大阪）で「AI博覧会 Osaka 2026」、2026年4月7日（火）・8日（水）に東京国際フォーラムで「AI博覧会 Spring 2026」の開催を予定しています。
2日間の総来場者数は10,294名（初日5,177名、2日目5,117名）となり、過去最大規模となった本イベントでは、100社・200製品以上の出展と50名以上のスピーカーによるカンファレンスを通じて、日本国内のAI業界関係者が一堂に会する活気あるイベントとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328389&id=bodyimage1】
■来場者数は想定7,000名を大幅に上回り10,000名超え！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328389&id=bodyimage2】
来場者で埋め尽くされている出展エリア
「AI博覧会 Summer 2025」は、初日から5,000名を超える来場者を迎え、2日間で合計10,000名を突破しました。想定来場者数7,000名を大きく上回る盛況となり、会場は常に活気に満ちあふれていました。
展示エリアでは出展社ブースに多くの来場者が立ち寄り、最新のAIソリューションを体験。カンファレンス会場でも立ち見が出るセッションが相次ぎ、日本を代表するAI展示会としての存在感を示しました。
来場者からは
・「社内からの推薦で来場しました。アクセスが良く、カンファレンスも複数参加できたので大変為になりました。業務に使えるAIを会社に提案しようと思います。」（来場者・女性）
・「月に一度ほどAI関連の展示会に参加していますが、今回も新しいAIの情報を得ることができました。社内に持ち帰って共有していきたいと思います。次回のAIエージェント博も楽しみにしています。」（来場者・男性1人、女性2人グループ）
といった声が寄せられ、充実度を裏付ける結果となりました。
■立ち見続出！AIエージェントから実践事例まで45のカンファレンスを開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328389&id=bodyimage3】
経済産業省 渡辺 琢也氏による基調講演
両日で合計45のカンファレンスを実施し、パーク２４株式会社 吉田秀彦 氏や日本マイクロソフト 西脇 資哲 氏、経済産業省 渡辺 琢也 氏をはじめ、株式会社メンバーズ 白井 恵里 氏、JAPAN AI 飯田 海道 氏など、日本を代表するスピーカー50名以上が登壇しました。
生成AIの最新動向から注目のAIエージェント、そして実務での業務改善や事業成長に直結する事例まで幅広いテーマが取り上げられ、各会場とも多くの参加者で賑わいました。
■100社・200製品以上が一堂に集結！過去最大規模の展示
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328389&id=bodyimage4】
最新AIソリューションを求め、多くの来場者が真剣に情報収集中
展示エリアには過去最大規模となる100社・200製品以上が出展し、AI活用の最前線に触れられる場となりました。来場者は実際のデモやソリューションを体験し、出展企業との商談や情報交換も活発に行われました。
■今後の展望
今回の「AI博覧会 Summer 2025」は、過去最大規模での開催となり、日本におけるAI導入の加速と産業発展への期待の高さを示す結果となりました。アイスマイリーは引き続き、最新のAIソリューションや活用事例を紹介し、企業と社会をつなぐ場を提供してまいります。
今後は、2025年12月11日（木）・12日（金）に御茶ノ水ソラシティ（東京）で「AIエージェント博」、2026年1月21日（水）・22日（木）にマイドームおおさか（大阪）で「AI博覧会 Osaka 2026」、2026年4月7日（火）・8日（水）に東京国際フォーラムで「AI博覧会 Spring 2026」の開催を予定しています。