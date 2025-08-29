Eコマース用包装資材の世界市場2025年、グローバル市場規模（紙包装、フィルム包装）・分析レポートを発表
2025年8月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「Eコマース用包装資材の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、Eコマース用包装資材のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界のEコマース用包装資材市場は2023年にUSD XXX百万と評価され、2030年にはUSD XXX百万に達すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX％と見込まれます。国際電気通信連合（ITU）によれば、世界のインターネット利用者は50億人を超え、オンライン購入者数も増加しています。2022年には世界のEコマース市場浸透率が19.7％に上昇し、市場規模は5.5兆米ドルに達しました。特にアジア地域が売上高で首位となり、1.8兆米ドルを記録しました。中国は世界最大のオンライン小売市場であり、2022年のオンライン小売総額は13.79兆人民元で前年比4％増、うち実物商品のオンライン小売額は11.96兆人民元で前年比6.2％増を示し、社会消費財小売総額の27.2％を占めています。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
Eコマース用包装資材産業は、原材料供給、加工・製造、流通、最終消費までの広範なチェーンで構成されます。製品タイプは主に紙包装、フィルム包装、その他に分類されます。アパレル分野では外装美観と保護性能の両立が重視され、消費者向け電子機器では衝撃吸収性や防湿性能が重要です。さらに食品・飲料分野では衛生性や鮮度保持性が求められ、用途に応じた素材選定と加工技術の高度化が進んでいます。
________________________________________
地域別市場動向
北米および欧州市場は、環境規制強化と消費者の持続可能性意識の高まりを背景に安定した成長を遂げています。政府主導のリサイクル推進や使い捨てプラスチック削減政策が需要構造に影響しています。アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、政策的支援、強固な製造基盤により世界市場を牽引しています。また、インドや東南アジア諸国もオンライン販売拡大に伴い包装資材需要が急増しています。南米や中東・アフリカでもEコマースの普及により市場が拡大傾向にあります。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートでは、以下の視点で市場を多角的に分析しています。
● 市場規模・セグメンテーション：販売数量（キロトン）、売上高、タイプ別・用途別の市場シェアを測定。
● 産業分析：政策・規制、技術革新、消費嗜好の変化、経済環境を考慮。
● 地域分析：インフラ整備状況、政府支援、購買行動の地域差を評価。
● 市場予測：成長率、将来需要、新規市場機会を提示。
________________________________________
企業分析
主要企業には、Smurfit Kappa、Carlton Packaging、Woodway/Bunzel、MacFarlanes、Datec Packaging、Aylesbury Box Company、DS Smith、Mondi Group、Amcorが含まれます。これら企業は持続可能な素材の導入、製造効率の向上、物流効率化のためのデザイン改良を進めています。さらに、地域拠点の拡充や戦略的提携を通じてグローバル市場シェアの拡大を図っています。
________________________________________
用途別・消費者分析
アパレル向け包装はブランド価値向上やリピート購入促進に寄与する重要な要素です。消費者向け電子機器では精密部品の保護性能と軽量化の両立が求められています。食品・飲料分野では環境対応型素材の採用が進み、消費者はリサイクル可能性や生分解性を重視する傾向にあります。消費者調査によれば、配送時の破損防止と環境負荷低減が包装選定の主要要因となっています。
